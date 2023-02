“Tejidos con amor” es el nombre del emprendimiento que Patricia Arancibia, vecina de la localidad de Rosario (Rengo) creó en 2016 tras sufrir una enfermedad que la dejó con complicaciones para poder movilizarse.

Esta dificultad, sin embargo, no fue un impedimento para salir adelante e instruirse en la técnica japonesa denominada “amigurumi” para dar origen a hermosas creaciones de muñecos tejidos a crochet.

Un paso importante para el desarrollo y crecimiento de su negocio fue haber participado en el programa Capital Emprendedor de Agrosuper, iniciativa que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de emprendimientos locales a través de capacitaciones, talleres y entrega de recursos.

“Yo adoro a mis monos. Tejer ha sido una terapia para mí, que ha logrado devolverme la vida pudiendo insertarme nuevamente en la sociedad tras quedar postrada”, cuenta Patricia.

Entre las materias que pudo aprender durante su paso por Capital Emprendedor, destacan marketing digital, modelo de negocios y manejo de redes sociales, asignaturas que curso gracias al apoyo que brindan al programa el Centro de Negocios Sercotec Rancagua y el Instituto AIEP desde el segundo año.

En el caso de Patricia, logró formalizar y renombrar su emprendimiento como “Artesanías Patricia Arancibia”. “Desde que entré a Capital Emprendedor tengo mi clientela, mi puesto y pude convertirme en una empoderada emprendedora. Hoy, el desafío es mantenerme aquí y ser un ejemplo para los demás”, explica la emprendedora renguina.

Tras finalizar su participación, Patricia Arancibia reconoce que quedó con sentimientos encontrados. “Luego de graduarme, me costó comprender que debía dejar esta linda familia, ya que me había acostumbrado a sentir el apoyo del programa. No obstante, gracias al programa estoy feliz y orgullosa de haber llegado hasta donde estoy”, finaliza.