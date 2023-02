Estaba todo preparado para la realización de la segunda fecha de la ronda 2 en el 58 Campeonato de Fútbol de Los Barrios de Rancagua, pero los actuales niveles de contaminación ambiental obligaron a suspender la doble jornada.

Cuatro partidos se iban a jugar entre sábado y domingo: Sport Dintrans vs Viña Purísima (segunda); Deportes Comercio vs Unión Comercio (primera); Irene Frei vs Juventud 13 de Mayo (segunda) y Real Santiago vs Atlético Vaculug (primera).

Pero, como lo informó la organización, “por la contingencia ambiental los recintos deportivos municipales estarán cerrados hasta nuevo aviso”.