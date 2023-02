La seremi de medioambiente de la región de O´Higgins llamó al autocuidado y no realizar deporte mientas no se despeje la nube que ha cubierto estos días a la región, además indicó que se está trabajando para prevenir incendios en la zona.

Alejandra Sepulveda

“Los datos entregados por nuestras estaciones de monitoreo indican una leve mejoría en los niveles de contaminación del aire en el valle central de O’Higgins, estableciendo a esta hora la calidad del aire en REGULAR. Se mantiene de igual forma, la recomendación de evitar realizar actividad física al aire libre”, indicaban las RRSS de la seremi de medioambiente de la región de O´Higgins en el día de ayer, esto debido a la calidad del aire que en estos días ha pasado de premergencia a regular en el día de ayer.

El jueves pasado entrevistamos a la seremi de la cartera en O´Higgins Giovana Amaya, quien señaló sobre la calidad de aire que “estamos en una condición de alerta ambiental -la señala recién pasada- producto de los incendios forestales que están azotándose en el sur de chile, lo que significa que estamos ante la presencia de huna nueve de material particulado de 2,5 y 10 debido a la ventilación que tiene el sistema en la región. La región del Bio Bio y la Araucanía tienen un viento que empuja el material particulado hacia el norte y nosotros tenemos una condición de valle rodeados de cerro y hace que se encajone la nube y junto a la muy baja cantidad de ventilación, el material particulado se concentra en el valle esta alerta”.

Debido a la contaminación la autoridad llamo a estar alerta y que la gente “genere el auto cuidado, por ejemplo, si estoy frente a una nube muy crítica de humo evitar que los grupos de riesgo estén expuestos lo que significa mantenerlos dentro del hogar, si hay mucha presencia de humo hay que cerrar puerta y ventanas. Además lo más importante es no hacer actividades físicas que generen a la larga problemas en la salud”, detalló Amaya.

Lamentablemente seguiremos pasando por esta mala calidad del aire hasta que no bajen las temperaturas, no cambie el sistema de ventilación y no se acaben los incendios forestales en el sur, por eso la seremi explicó que importante que todos ayudemos a superar la emergencia “hay que tener presente evitar acciones de riesgo que nos puedan provocar incendios en la zona como no cortar la maleza de mi patio donde se podría provocar un foco de incendio, o utilizar artefactos que puedan provocar chispas, tampoco realizar quemas o fogatas”.

La autoridad explicó que actualmente aun se esta a la espera de que la contraloría de el visto bueno del plan de descontaminación por el PM 2,5, para ello detallo que se esta realizan presión con el fin de tener la norma para el primer semestre del presente año, además adelantó que se busca instalar nuevas centrales de monitoreo ambiental en las comunas que no están en el plan actual de la 17 que contemplan el plan de gestión ambiental declaradas como zonas saturas.

NUEVA NORMA DE OLORES DE PLANTELES PORCINOS

La semana recién pasada se publicó en el diario oficial una nueva Norma de Olores para planteles porcinos, esta es la primera que se genera especialmente para esta materia, un hecho importante a la vista de la autoridad ya que “nosotros en la región tenemos alrededor de 2 millones y medio de cerdos en los diversos plateles de O´Higgins. Tenemos más concentración de producción de cerdos en proporción a habitantes en la región, por eso es super esperado, en especial de aquellas comunas que tienen desafíos ambientales producto de los malos olores que generan este tipo de industria”.

La normativa exige medir y fiscalizar la concentración de gases como el amoniaco y los óxidos de nitrógeno, que son los que generan los olores, exigiendo que no se superen las 8 unidades de olor, una medida más exigente que en varios países europeos, ya que los planteles en nuestra zona se encuentran muy cerca de sectores poblados.

La norma además contempla que las empresas productoras ya instalas tengan 4 años de plazo para adecuarse a la Ley, mientras que las nuevas instalaciones o modificaciones a las antiguas deben cumplir de inmediato la normativa.