Ivonne Mangelsdorff Galeb (47 años de edad), rancagüina, madre de las gemelas Jacinta y Victoria. Abogada y periodista. Ex Gobernadora de la Provincia de Cachapoal y ex Seremi del Trabajo y Previsión Social.

Hoy Jefa Jurídico en la Ilustre Municipalidad de Graneros, con amplio conocimiento del servicio público y vasta experiencia en materias legislativas, es la nueva candidata a Consejera Constituyente por la Región de O’Higgins.

Al respecto, Mangelsdorff, expresa que la decisión, «fue rápida y sencilla, porque creo en los procesos democráticos que regulan nuestra vida en sociedad. En el plebiscito de entrada para el primer texto, yo voté apruebo, sin embargo, después me opuse férreamente a lo que se estaba redactando, porque en este trabajo no se pueden anteponer las ideologías ni los gustos personales, que terminaron destruyendo la credibilidad de los convencionales».

Sobre su posición frente a la intervención del gobierno en aquel fallido intento, la ex gobernada es clara y enfática.

«El Estado y sus autoridades deben ser garantes en el resguardo de todas las herramientas que permitan consolidar el texto, pero no opinantes del trabajo autónomo, serio, independiente y responsable. En mi caso, no toleraré que se discuta sobre la posibilidad de cambiar los emblemas patrios, que se afecte la propiedad de las personas, ni mucho menos que exista una justicia distinta para personas de primera o segunda categoría. No estoy aquí para farandulizar una labor tan relevante en la historia de mi país. Mi motivación es la de trabajar por un mejor país, un Chile más seguro, con más oportunidades para nuestros hijos”.