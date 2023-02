ARIES (21 marzo – 20 abril).

Buscarás hoy la soledad en tu tiempo libre, actividades en las que la mente se mantenga relajada y sea el cuerpo el protagonista, por ejemplo, dando un largo paseo. Al final del ejercicio, verás algunas cosas más claras.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tus amigos son los mismos de siempre y, salvo raras excepciones, te siguen valorando enormemente, pero las circunstancias vitales cambian y seguramente se encuentren más ocupados que antes, en especial si andan comenzando en el amor.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Entras en un etapa ideal para disfrutar de la vida, tienes todo a mano para ello, por eso no deberías insistir en historias del pasado que no te llevaron a buenos lugares. Has de pasar página cuanto antes.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

El momento es excelente para manifestar y recibir afectos, sean estos del tipo que sean. Aunque las relaciones sentimentales tendrán especial protagonismo, la situación también acompaña para otro tipo de lazos, más propios de la amistad y la camaradería.

LEO (23 julio – 22 agosto).

La ayuda en casa será indispensable para llegar al final del día. El trabajo puede ser especialmente duro en estos momentos y te verás obligado a cumplir con él sin posibilidad de renunciar a ciertas responsabilidades. Gran momento para dar una noticia a la familia.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Una llamada te llenará de alegría pues procede de alguien a quien recuerdas con mucho cariño. Tu salud se puede ver afectada por un proceso catarral y eso te impedirá acudir a un compromiso importante.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Te costará centrarte en un solo asunto y estarás saltando de un tema a otro sin ningún orden. El resultado será mucha actividad física y algo de dolor de cabeza al terminar el día… también emoción y diversión.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Vivir fuera de tu país te puede dar un conocimiento de la vida que no se adquiere en los libros y pensarás en probar si aún no lo has hecho. Tienes en la cabeza mucha gente que puede echarte un cable para empezar.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Surgirán nuevas oportunidades en el terreno laboral si consigues abrir el abanico de tus intereses un poco. Hay algunos campos que han quedado anticuados y necesitas ponerte al día para tener mejores opciones.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La salud te va a dar un pequeño disgusto, por eso si notas ciertas molestias debes acudir a un especialista lo más rápidamente posible. Falsas alarmas en el trabajo por culpa de algunos compañeros bromistas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Atención hoy especial a los asuntos sentimentales. Te mostrarás muy accesible y dispuesto a nuevas experiencias, quizá demasiado inclinado al enamoramiento. Cuidado, incluso puedes provocar en los demás flechazos con voluntad de futuro.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

En el trabajo te sentirás algo agobiado por la presión de interés que ejercen tus compañeros sobre ti; tus opiniones y decisiones son muy apreciadas y valoradas, y recurrirán a ti más de una ocasión. En el amor, tranquilidad y serenidad.