A través de una declaración pública el alcalde(s) de Rancagua manifestó el apoyo de la municipalidad de Rancagua a que el partido que se diputará este domingo entre O´Higgins y la U de Chile en la capital regional se juegue sin publico visitante.

«En mi calidad de alcalde subrogante, quiero expresar el sentir del alcalde titular de Rancagua, Sr. Juan Ramón Godoy Muñoz, quien en reiteradas oportunidades ha dado a conocer su postura frente a estas situaciones. Postura que ha considerado, principalmente, la voz de las y los vecinos que viven en los sectores aledaños al Estadio El Teniente, además de las familias de los 16 hinchas de O’Higgins que vieron, en actos ocurridos durante 2021, cómo se destrozó la memoria y el patrimonio de la ciudad», señala el escrito.

El alcalde(s) a su vez aclaró que esta postura «no es en contra del Club Universidad de Chile, ni de ninguno en particular, sino en contra de que personas con un actuar irresponsable e incivilizado participen de los espectáculos deportivos, realicen destrozos y conviertan una instancia, que debiera ser de fiesta y de vivirla en familia, en momentos de inseguridad y preocupación para nuestros vecinos y vecinas de Rancagua».

La municipalidad recordó que «la tarde del 5 de diciembre de 2021, día en que Universidad de Chile disputaba un encuentro con Unión La Calera -el que se jugó sin público-, tuvo como resultado el destrozo del «Memorial de Los 16 », en un acto de vandalismo y cobardía que dañó el corazón de las familias que perdieron un hijo, una hija, un amigo y un ser querido, y del que se hizo cargo la Municipalidad de Rancagua, pese al compromiso que públicamente realizó el club universitario de reparar el memorial, situación que nunca ocurrió. Por ello, resulta lamentable tener que utilizar recursos públicos, originalmente destinados a mejoramientos en la ciudad, para realizar reparaciones a causa de actos de terceros, de los que hasta el día de hoy no hay responsables», denunciaron.

«Lo anterior cobra aún más sentido en estas fechas, cuando solo hace unos días en Rancagua conmemoramos el décimo aniversario de la partida de nuestros 16 hinchas celestes en aquella trágica madrugada del 9 de febrero de 2013, en la comuna de Tomé. El destrozo del memorial significó un gran daño para las familias y para toda nuestra ciudad.

Para el alcalde Juan Ramón Godoy, la seguridad de nuestros vecinos y vecinas es lo más importante. Y en mi condición de alcalde subrogante, también hago eco de aquel compromiso y preocupación, por lo que seguiremos manifestando nuestra oposición a cualquier equipo que traiga hinchas que se escuden en el deporte para realizar destrozos y dañar la memoria de nuestra ciudad», terminaba la declaración.

Recordemos que ante la decisión de O´Higgins de jugar sin publico visitante no fue apoyada por el delegado presidencial Favio López, quien también a través de una declaración pública señaló que se le había señalado al club la disposición de autorizar el 5% del aforo solicitado de 10 mil personas para publico visitante, a fin de cumplir con las bases del torneo.

Ayer -según consigna radio Bio Bio- la ANFP habría informado a O’Higgins a través de una carta que debería aceptar al público azul.

“Luego de analizada la situación, la normativa que regula a la Asociación y otros antecedentes tenido a la vista tales como el correo electrónico de la autoridad regional de Estadio Seguro, señor Pablo Yarra, donde manifiesta que por su parte no hay inconveniente para cumplir con el 5% del público visitante, según señalan las bases del torneo; el directorio de la ANFP ha resuelto no acceder a lo solicitado, por no acompañarse antecedentes fundados que motiven tal decisión”, indicaron desde Quilín.

“Los partidos disputados sin público visitante, como los de Universidad Católica en el Estadio San Carlos de Apoquindo en el transcurso de 2022, no tuvieron su origen en autorizaciones de directorio de la ANFP, sino en resoluciones de la autoridad”, añadieron.

Cabe consignar que la decisión final de que sucederá finalmente este domingo, o si de aceptar publico visitante que sector del Estadio El Teniente será habilitado para tal efecto, no ha sido comunicada oficialmente. Se estaría a la espera de un informe de Carabineros donde entre otras cosas se debería señalar si la fuerza pública, ante la situación de emergencia que aún se mantiene en el sur del país, tiene o no contingente suficiente ante este nuevo escenario.