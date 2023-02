Al parecer la teleserie del publico en el partido de O´Higgins con la U de este domingo llegó a su fin, o por lo menos a una decisión. Definitivamente el encuentro se jugará sin publico visitante, el delegado presidencial Favio López cambió de opinión y argumentando la falta de contingente policial debido a la situación en el sur del país finalmente no autorizó la presencia del público azul este domingo en el estadio El Teniente.

“De hecho la vez pasada -en el partido entre la UC y Cobresal- nos vimos un poco apretados y eso que no era un partido de tan alta convocatoria”, explicó López quien enfáticamente aseguró que esta decisión se toma por “la seguridad de las personas (…) sobretodo alrededor del estadio El Teniente”.

En este sentido el delegado confirmó que se “sugirió” al equipo de la U de Chile llegar directo al estadio el día del partido, sin embargo López explicó no tener facultades para imponer esta decisión a los azules pero que si desde la delegación se ha sugerido que el club no concentre en Rancagua. Esto ya que habitualmente cuando el equipo aloja en el Hotel Diego de Almagro hinchas azules llegan hasta el lugar a realizar un “banderazo” alterando el orden del sector.

LOS DIMES Y DIRETES

Recordemos que en un principio O´Higgins informó de su decisión de jugar sin publico visitante este próximo domingo, sin embargo desde la Delegación Presidencial el pasado martes señalaron no estar de acuerdo con esa determinación.

El 13 de febrero un comunicado de prensa señalaba lo siguiente: “ El pasado martes 7 de febrero, el club O’Higgins realizó una propuesta de partido que incluía acceso de público visitante. En reunión de coordinación, considerando la emergencia que se vive en el centro sur del país y la redistribución de las fuerzas policiales en apoyo hacia esta catástrofe, se le solicitó al club organizador O’Higgins, que redujera en un 50% el aforo para el público visitante, lo que permitiría respetar tanto el principio de la equidad deportiva, como el mínimo que establece la normativa de la asociación que cobija la competencia.

Hoy (13 de febrero), a seis días de la fecha establecida por calendario, el club O’Higgins planteó a esta Delegación Presidencial Regional, la exclusión de venta para público del club visitante, en su propuesta definitiva.

Esta autoridad regional manifestó, nuevamente, su disponibilidad para respetar el aforo mínimo señalado por las bases del Campeonato de Primera División.”

Al día siguiente fue la U quien reclamó de la determinación celeste ante la ANFP, respondiendo el ente rector del futbol chileno con una carta dirigida a O´Higgins en la que -según consigna radio Bio Bio- se señalaba que “luego de analizada la situación, la normativa que regula a la Asociación y otros antecedentes tenido a la vista tales como el correo electrónico de la autoridad regional de Estadio Seguro, señor Pablo Yarra, donde manifiesta que por su parte no hay inconveniente para cumplir con el 5% del público visitante, según señalan las bases del torneo; el directorio de la ANFP ha resuelto no acceder a lo solicitado, por no acompañarse antecedentes fundados que motiven tal decisión”, indicaron desde Quilín.

“Los partidos disputados sin público visitante, como los de Universidad Católica en el Estadio San Carlos de Apoquindo en el transcurso de 2022, no tuvieron su origen en autorizaciones de directorio de la ANFP, sino en resoluciones de la autoridad”, añadieron.

Siguiendo las declaraciones de las autoridades sobre este tema, este miércoles en la mañana a través de una declaración pública del alcalde (s) de la ciudad Carlos Morales la municipalidad de Rancagua solicitó formalmente que se jugará sin publico visitante.

«En mi calidad de alcalde subrogante, quiero expresar el sentir del alcalde titular de Rancagua, Sr. Juan Ramón Godoy Muñoz, quien en reiteradas oportunidades ha dado a conocer su postura frente a estas situaciones. Postura que ha considerado, principalmente, la voz de las y los vecinos que viven en los sectores aledaños al Estadio El Teniente, además de las familias de los 16 hinchas de O’Higgins que vieron, en actos ocurridos durante 2021, cómo se destrozó la memoria y el patrimonio de la ciudad», señalaba el escrito.

La municipalidad recordó que «la tarde del 5 de diciembre de 2021, día en que Universidad de Chile disputaba un encuentro con Unión La Calera -el que se jugó sin público-, tuvo como resultado el destrozo del «Memorial de Los 16 », en un acto de vandalismo y cobardía que dañó el corazón de las familias que perdieron un hijo, una hija, un amigo y un ser querido, y del que se hizo cargo la Municipalidad de Rancagua, pese al compromiso que públicamente realizó el club universitario de reparar el memorial, situación que nunca ocurrió. Por ello, resulta lamentable tener que utilizar recursos públicos, originalmente destinados a mejoramientos en la ciudad, para realizar reparaciones a causa de actos de terceros, de los que hasta el día de hoy no hay responsables», denunciaron.

Finalmente, todo aparentemente quedó zanjado tras una reunión realizada en la Delegación Presidencial donde el delegado informó que por falta de contingente policial para resguardar un partido que ha sido complejo, no se autorizó la presencia del publico visitante, quedando eso si pendiente el saber si el aforo del estadio será de los 10 mil anunciados previamente o si este bajara en proporción al público visitante no autorizado. “ Ese es un tema que veremos en la resolución -que estamos elaborando- estamos barajando que sean 9 mil o los 10 mil que solicitó O´Higgins, esto aun no lo definimos”, señaló el delegado presidencial agregando que la resolución debería estar lista este jueves en la mañana.