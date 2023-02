El Juzgado de Garantía de Graneros decretó este miércoles la prisión preventiva de D.R., imputado por el Ministerio Público como autor del delito de sustracción de menores. Se trata de un ilícito ocurrido el lunes 13 de febrero recién pasado granerina.

En la audiencia de formalización, el magistrado Francisco Cerda Pérez ordenó el ingreso de D.R. al Complejo Penitenciario de Rancagua por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Además, fijó en 90 días el plazo de la investigación.

Según el ente persecutor, alrededor de las 16:40 horas del lunes 13 de febrero de 2023, el imputado ingresó a un domicilio, ubicado en la comuna de Graneros, en el que se encontraba la víctima, un niño de 4 años de edad, jugando en el patio de la vivienda, procediendo D.R. a llevárselo sin autorización de la madre. A unas cinco cuadras del lugar, el imputado fue divisado por una testigo, manteniendo al menor en su poder sin dar ninguna justificación, por lo que fue detenido por efectivos de Carabineros. La víctima se encontraba en buenas condiciones de salud.

Desde carabineros se informó que se realizó un operativo por las inmediaciones de la población Domingo Yáñez, donde se encuentra al sujeto con el niño, quienes estaban caminando por calle Borgoño Sur, dirección norte, a unas cinco cuadras de las casa.

Al consultarle el motivo de su actuar no entregó una respuesta satisfactoria, no poseía ningún parentesco con el menor y la madre, así como su situación migratoria es irregular, ya que ingresó al país de forma clandestina. En cuanto al menor fue entregado a su madre luego de que en un centro asistencial se le diagnosticó que no poseía lesiones.