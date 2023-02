La Copa Chile 2023 ya tiene sus primeros cruces. La ronda inicial del torneo nacional que reúne a equipos de la ANFA y la ANFP ya dio luces respecto a quienes se enfrentarán allí, pues varios clubes oficializaron a sus rivales.

Es así como, por la región del Libertador, dirán presente O’Higgins, Deportes Santa Cruz, General Velásquez, Deportes Rengo, Rancagua Sur, Colchagua CD, Chimbarongo FC y Ferroviario Comercial de Las Cabras.

El fin de semana del viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de marzo se iniciará la competencia con la ronda 1, a partidos de ida y vuelta. Allí actuarán los cuadros que militan en Tercera División y también los invitados de ANFA (campeones regionales).

De acuerdo a lo manifestado por las mismas instituciones, las llaves serán las siguientes:

Rancagua Sur vs Chimbarongo FC; Ferroviario Comercial vs Constitución FC, y; Colchagua CD vs Deportes Quillón.

En la siguiente instancia se sumarán General Velásquez y Rengo, y recién en la tercera fase aparecerán conjuntos de la Primera B y Primera A.

De todos los partidos indicados, el único que tiene día y hora confirmada será el duelo entre rancagüinos y chimbaronguinos: viernes 10 de marzo, a las 20 horas, en el estadio Municipal Patricio Mekis.