Por Mariel Fernández Moris

El Aporte Familiar Permanente 2023, Ex “Bono Marzo” es de $59.452 por carga familiar, esto varia según el tipo de beneficiario. Esta suma se paga una vez al año a familias de menores ingresos que pertenezcan a beneficios del Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades u Oportunidades (Ingreso Ético familiar), a través del IPS y que cumplan con los requisitos descritos en la ley. En total serán tres grupos beneficiados por dicho beneficio.

Los próximos pagos de los dos grupos restantes que quedan de este aporte serán a partir del 01 de marzo a aquellas personas que reciben sus pagos durante la primera mitad del mes y los pensionados del Instituto según lo indicado en la liquidación de marzo y desde el 15 de marzo a quienes reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores de empresas privados o públicas, y pensionados de entidades distintas al IPS. Estas serán publicadas en www.chileatiende.cl.

El plazo para cobrar dicho Aporte Familiar será de nueve meses desde la fecha de emisión del documento de pago y un año para hacer una apelación en caso de creer ser beneficiario pero esa opción se abre a contar del 15 de marzo.

En las inmediaciones de sucursal ChileAtiende Rancagua se realizó un desayuno para dar comienzo al pago de este aporte que contó con la presencia del delegado Presidencial Regional, Fabio López, junto a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Doris Rodríguez; la Seremi de Desarrollo social y Familia, Nayadeth Ahumada; la directora del IPS O´Higgins, Tatiana Ramírez, y en compañías de tres familias beneficiarias.

El representante del presidente Gabriel Boric en la región mencionó que: “es una muy buena noticia que hoy tenemos que dar, ya que se da comienzo al pago del aporte familiar permanente, que en nuestra región tendrá a 85 mil aportes en total. En esta primera nomina serán 25 mil familias que en total van a sumar 62 mil , recordar que una familia recibe más de un aporte, estamos muy contentos de haber compartido este desayuno con familias beneficiarias que no solamente hoy día no solamente aporta a familias vulnerables sino que también a muchos núcleos esforzados. Esta suma viene a equiparar gastos que se tiene permanente en el seno familiar”.

Mientras, que la titular del Trabajo y Previsión Social en la región destacó que “esta suma viene a palear un poco el nivel gasto en la carga económica del mes de marzo. Esperamos que se pueda duplicar la cifra llegando a $120.000 depende del avance del proyecto de ley en la comisión de hacienda en el senado, esperamos que en marzo se pueda aumentar. Señalar que existen tres fechas y que hoy solo es el comienzo de una”.

La directora del IPS O’Higgins señaló que “nosotros estamos muy contentos de hoy iniciar el pago del aporte. Tenemos tres fechas, hoy parte la primera nómina de todos los beneficiarios. A contar del primero de marzo se agrega los pensionados que tienen cargas familiares además, en el pago del 15 de marzo de trabajadores que tienen cargas familiares en diciembre del año pasado, señalarles que es automático no es necesario postular, la persona puede consultar con respecto al beneficio en la página www.aportefamiliar.cl importante decir que con solo su Rut y fecha de nacimiento va a poder saber si es beneficiario, la gran mayoría de los pagos son depositados en cuenta Rut y quienes no tengan son realizados a las cajas de compensación o en el banco estado, toda la información están en nuestras oficinas y pueden consultar todo a través de la página web si no aparecen en la primera nómina pueden aparecer en las otras restantes”.

Por otro lado, es importante destacar que el proyecto de ley, anunciado por el Gobierno que duplicaría el monto del Aporte Familiar Permanente se encuentra en trámite en el congreso, que, en caso de aprobarse, las personas recibirán próximamente un segundo pago extraordinario del beneficio, cuyas fechas se informarán en su debido momento.