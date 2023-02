María Luisa Lozano, CEO y fundadora de EMMA Energy.

Todos los años celebramos en Chile el hito de tener una matriz con más participación de energías renovables como la solar y la eólica que el año anterior, esto nos hace pensar que cada vez está más cerca el gran día en que toda nuestra energía provenga de fuentes 100% renovables.

Bajo esta situación, muchos quizás crean que tanto la eficiencia energética como la gestión de la energía no tienen sentido en un escenario 100% renovable tan próximo.

Eso tiene sentido sólo si pensamos que optimizar el uso de la energía tiene como único fin el disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la realidad es otra. Hay una urgencia complementaria a ésta, que obliga a las empresas a considerar la energía de una forma nunca antes vista.

Hasta ahora, para las empresas, el uso de energía solo era visto en dos dimensiones: asegurar el acceso y pagar la factura a fin de mes. La energía por mucho tiempo ha sido considerada como un gasto básico obligatorio y poco se ha considerado como un insumo estratégico dentro de la empresa.

Esta situación no puedo dejar de compararla con, por ejemplo, la seguridad laboral. Hace muchos años no era tema, hasta que poco a poco empezó a tomar relevancia y hoy en día todos tenemos protocolos, encargados, revisiones y nadie, pero nadie, puede mover un dedo siquiera, mientras no estén las condiciones de trabajo seguro. La seguridad pasó de ser algo casi tabú a una necesidad.

¿Podría pasar lo mismo con la energía? Creo que sí. Ya sea porque es parte de una estrategia de descarbonización o porque al fin es vista como parte de la estrategia para mejorar la productividad y los resultados de la empresa. Poco a poco comienzan a verse cambios en la forma que las organizaciones y sus ejecutivos enfrentan, ya no solo el suministro, sino que también el uso de la energía.

Actualmente vemos cómo las empresas están pasando de “una factura que hay que pagar” a “necesito más información para el día a día”. Esa hambre por saber qué está pasando y sobre todo cómo está pasando, nos lleva también a necesitar nuevas herramientas que antes de la era digital eran impensadas y que hoy nos permiten ir más allá de una fuente de energía renovable. Gracias a la tecnología podemos avanzar hacia la optimización del recurso energético y su uso inteligente, para ver la relación que éste tiene con el negocio.

Durante mucho tiempo las empresas han desarrollado métodos, estructuras organizacionales y realizado inversiones para mejorar su ventaja competitiva. Hoy gracias a esta nueva mirada y a las herramientas digitales que hay disponibles, la energía, que participa en al menos un 15% de los costos operacionales, también está entrando en la ecuación.