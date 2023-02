ARIES (21 marzo – 20 abril).

En tu futuro más próximo se perfila una entrevista o reunión de importancia para tu futuro profesional, que te abrirá nuevos horizontes. Tendrás unos días para prepararla a fondo, así es que no dudes y ves a por ello.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Lo menos indicado según tu carácter es seguir guardándote esas pequeñas rencillas con tu pareja, porque acabarás estallando en el momento menos oportuno. Haz gala de tu sinceridad, porque cuanto antes aclares las cosas más tiempo tendrás para disfrutar.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Hoy es uno de esos días que pasan sin más. Sólo tendrás alguna preocupación en el campo financiero y no será demasiado grave. Te vas a comprar una prenda de ropa que no te queda bien, y decidirás devolverla, pero no podrás.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Te asaltarán las dudas con las cuestiones sentimentales y afectivas, en especial si te surge la posibilidad de continuar o reiniciar una vieja relación amorosa. Deberás desechar la tendencia a buscar siempre el lado más negativo de las cosas.

LEO (23 julio – 22 agosto).

El exceso de grasa en las comidas hará que te sientas pesado y que no seas capaz de moverte con la agilidad que hoy necesitas. Tienes muchos compromisos que requieren energía y a los que no quieres fallar. Proximidad de un evento especial que te sorprenderá.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Cuida hoy tus reacciones ante las personas que te causan antipatía en el trabajo, porque se acercan problemas en forma de discusiones. Tienes talento suficiente para defender tu posición sin necesidad de reaccionar de forma acalorada.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Decidirás ponerte en forma, pero corres el peligro de desilusionarte nada más empezar si no tienes la paciencia de ir poco a poco, ganando terreno al cansancio y las agujetas. Asesórate mínimamente para no hacer cosas contraproducentes.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Necesitas una reflexión a fondo sobre los aspectos más íntimos de tu vida. Es posible que lleguen a tu vida nuevas necesidades sentimentales, si los problemas amorosos te están afectando más de la cuenta, habrá llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Los azares del destino te pueden poner en contacto con una realidad en la que volcar tus sentimientos más altruistas y humanitarios; comprobarás que, aunque en algunos aspectos de tu vida no acabes de dar en el blanco, hay muchas cosas que también te pueden hacer feliz.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Deberás hoy echar mano de toda la sutileza posible para arreglar problemas con las personas más cercanas. Deja de lado tu terquedad y ve directamente a lo práctico, a lo que será mejor para todos de forma inmediata.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tu lado más sensual tirará de ti con fuerza en estos momentos. No podrás dejarlo de lado, por muchos compromisos laborarles que tengas. No te dejes engañar por los aspectos más primarios de tu deseo, puede ser algo más duradero.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Procura mantenerte fuera del punto de mira de tus compañeros o amigos, porque se prepara algo que no te interesa. Deberás hacer un esfuerzo por mantenerte al margen cuando estalle una discusión o un conflicto en el trabajo o en una reunión social.