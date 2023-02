Segunda derrota consecutiva en casa. O’Higgins, que no hizo un buen partido, muy enredado a la hora de generar y sin lograr llegar con riesgo a la portería de la Universidad de Chile, vio como la visita tuvo un segundo lapso encendido que lo coronó con un gol en los descuentos.

Por lo mostrado en la etapa final, el punto era bueno, pero un zapatazo largo en los 90’+3’ encontró a un descolocado Diego Fernández que prácticamente estaba como último hombre y sin poder despejar, dejó con opción a Leandro Fernández que no perdonó. El argentino, ex Independiente, se había perdido un par antes, pero en esta no falló. Quedó con el espacio justo para controlar, avanzar al área y batir a un Nacho González que no pudo hacer nada. Un golazo.

Aquel tanto, en los descuentos, acabó un plan que no dio resultado. De Muner, planteó en la previa, que dominando el medio campo se haría del partido. Por 40 minutos tuvo el partido, el balón y el dominio del juego, pero sin concretar cuando debió hacerlo.

EL PARTIDO

En los 8’ recién llegaron al arco rival. Un tiro libre de Matías Marín pasó por sobre la portería, fue la primera llegada pese al constante dominio.

Después, en los 26’, Diego Fernández hizo trabajar a Campos con un tiro de media distancia. Solo así podía llegar el “Capo” al arco rival.

La más clara en aquella etapa, fue una patriada de Ronald Guzmán quien le ganó la espalda al lateral izquierdo azul para casi anotar, pues Campos vio como ese balón dio en el horizontal. Después nada más para el Capo y todo fue para la U.

Es más, Leo Fernández estuvo a centímetros de marcar el primero tras sacar un tiro cruzado que devolvió el vertical derecho de Nacho González.

LO SUFRIÓ

Sí, en el complemento nunca se pudo acomodar. El O’Higgins que puso De Muner en este partido, con una cancha plagada de volantes, poco a poco se fue ahogando en su imprecisión.

En el segundo lapso todas las ocasiones claras fueron de la U. Es más, Ignacio González evitó el gol azul con un manotazo de Fernández.

Y luego, en los 66’, una doble tapada del Nacho para sostener su arco en cero de manera milagrosa. A esa altura, el “Chuncho” merecía algo más que el 0-0 porque el cuadro celeste lo estaba sufriendo.

Hasta que llegó el final. Pese a que el DT rancagüino modificó y metió a todos los atacantes que tenía en el banco, no pudo. Dejó espacios y lo pagó muy caro.

La figura de la cancha, Leandro Fernández, silenció a los 9 mil espectadores que llegaron este domingo al estadio El Teniente.

Derrota dolorosa para las huestes rancagüinas que acumulan dos derrotas en línea en su reducto. Y para peor, la próxima semana debe ir a la casa de Copiapó, cuadro que en esta fecha se impuso sobre Curicó en condición de forastero.

Ficha del Partido

O’Higgins (0): Ignacio González; Fabián Hormazabal, Brian Torrealba, Nicolás Thaller, Ronald Guzmán; Camilo Moya (62’, Francisco Arancibia), Valentín Larralde, Diego Fernández, Pablo Hernández (83’, Matías Donoso), Matías Marín (83’, Matías Paez); Matías Belmar (62’, Arnaldo Castillo). DT: Pablo de Muner.

Universidad de Chile (1): Cristóbal Campos; Juan Pablo Gómez (20’, Yonathan Andía), Luis Casanova, Matías Zaldivia, José Castro; Emanuel Ojeda, Israel Poblete, Faderico Mateos (7’, Marcelo Morales); Darío Osorio (90’+6’, Franco Lobos), Leandro Fernández (90’+6’, Nery Domínguez), Renato Huerta (45’, Nicolás Guerra). DT: Xavier Tamarit.

Árbitros: Fernando Véjar, Alejandro Molina, Carlos Venegas, Miguel Aros.

VAR: Manuel Vergara, Leslie Vásquez.

Amonestados: Larralde, Guzmán (OHI); Huerta, Zaldivia, Campos, Fernández (UCH).

Goles: 0-1, 90’+3’, Fernández.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 9.105 espectadores.