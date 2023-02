De formación, Evelyn Gatica es técnico en enfermería, pero la maquinaria pesada siempre fue algo que le llamó la atención. Un día, decidió tomar un curso para aprender a operar estos equipos y fue el primer paso de un camino que hoy la tiene como operadora en la Fundición Caletones, en la División El Teniente, donde se desempeña hace ya seis años.

“La verdad, entrar a El Teniente no lo veía como un sueño, pero sí como un propósito. Cuando tomé el curso de maquinaria, trabajé con la intención de ingresar acá, porque fue justo en el período en el que las mujeres recién estaban ingresando y siendo potenciadas en la minería y dije ‘yo quiero ser de esas mujeres’”, confiesa.

¿De qué se trata tu trabajo?

Yo trabajo en Preparación y Carga (conocido en el área alta como PRECA). Actualmente estoy apoyando a la analista del área en temas de seguridad. Levantamos hallazgos, nos preocupamos de que estén todos los recursos dados para que nuestros compañeros realicen sus trabajos de la forma más segura posible y nos aseguramos de abastecer al área con todos los elementos de protección personal.

También recibimos al personal nuevo de empresas contratistas, les damos las charlas de inducción, las normas de seguridad y en qué tienen que tener precaución”.

Además de las tareas asociadas a la seguridad, Gatica también realiza labores en la faena.

Mi trabajo es muy misceláneo. Hay veces que voy a realizar la mantención en la Planta. Cambios de manga, revisiones completas para ver si hay alguna rotura o equipos en mal estado, verifico que las protecciones de las correas estén bien puestas.

¿Cómo llegaste a la División?

Hice el curso de maquinaria pesada, vi un concurso, postulé por si acaso y me llamaron. Creo que tuve mucha suerte.

¿Cómo fueron tus primeros días de trabajo?

Al principio fue complicado, porque no estaban acostumbrados a que hubiera mujeres en el área de operaciones. Sí había en los casinos, en el aseo, jefas, pero en la operación, no. Me costó posicionarme como operadora, pero tuve todo el apoyo de mis compañeros, de la jefatura, para hacer el trabajo igual que mis compañeros y nunca me he sentido desplazada. Soy una más del equipo y todos me miran así.

Evelyn tiene tres hijos: dos mujeres de 15 y 11 años y un hombre de 11.

¿Qué te dicen tus hijos de que estés trabajando acá en El Teniente?

Para ellos igual es potente, porque lo ven como un trabajo que hacen hombres. Cuando me ven equipada completa o ven las fotos que mis compañeros me han sacado apaleando, ellos dicen ‘wow, esa es mi mamá» y en algunas instancias han reconocido que se sienten orgullosos del trabajo que yo hago, me escuchan, comentamos historias. Les encanta que les cuente historias de acá, porque para ellos es un mundo aparte y yo les digo que de Maitenes para acá es otra vida, es un mundo diferente”.

¿Qué significa para ti trabajar en El Teniente?

Es un orgullo trabajar acá, porque vemos la dimensión de lo que se aporta al país. Antes yo viví la otra parte, las subvenciones, los subsidios, lo que entregaba el Estado a través de lo que Codelco genera. Ahora estoy del otro lado, trabajando para que otras personas tengan esos beneficios y es bonito poder hacerlo”.