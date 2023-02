ARIES (21 marzo – 20 abril).

Te levantarás en un estado de forma pletórico. Tendrás capacidad como para trabajar el doble de lo que lo haces habitualmente, pero no desperdicies energías en cosas inútiles.

TAURO (21 abril – 20 mayo). Inicias la semana con buen pie. Te sentirás valorado y respetado por los que te rodean, algo que a ti normalmente no te importa demasiado, pero que ahora servirá para reconfortar, al menos momentáneamente, tu espíritu rebelde.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Te resultará muy difícil mantener una perspectiva y mirar más allá en los confusos momentos profesionales a que te enfrentas, pero si lo intentas algo avanzarás. Con la familia es muy probable que pases los mejores ratos del día.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tu imagen será relevante para conseguir algo que deseas de determinados círculos. Hoy te darás cuenta de ello y también confirmarás que no es posible modificarla en un momento. Físicamente sí que puedes hacer algo, arréglate para ir sobre seguro.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Los nervios pueden ser un enemigo para tu salud, nadie está tan pendiente de tu trabajo como crees,… trata de relajarte. El ejercicio te ayudará a bajar ese peso que te sobra, pero también debes cuidar tu alimentación.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Vivirás en esta jornada momentos de calma que tal vez no experimentabas desde hace tiempo. No olvidarás los problemas que tienes por resolver, pero tomarlos con cierta distancia y desapego te mostrará nuevas vías para afrontarlos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Es posible que recibas en el día de hoy algún tipo de premio, gratificación o reconocimiento como recompensa a tus gestos con alguna persona, pero no te crees expectativas muy altas, lo que importa es el detalle.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Encargarás un trabajo con una fecha de entrega demasiado justa. Esto podría traerte problemas en estos días y es probable que tengas que justificarte. Buen día para las compras de caprichos y para los regalos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

En el ámbito laboral o de estudios tendrás que sortear con habilidad algunas trampas, especialmente si te enfrentas a algún tipo de prueba. De ella dependerá tu tranquilidad en un futuro inmediato. Si no las superas, estarás con líos una temporada.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Puedes recibir las críticas injustificadas, que probablemente nada tengan que ver con tu trabajo, pero no te aflijas o no al menos no lo hagas ver públicamente, lo mejor es relativizar el comentario y tratar de neutralizar a quien lo profiere.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Este es un buen momento para comprar algo nuevo y que te hace tanta ilusión desde hace bastante tiempo. Para evitar problemas de salud procura dormir un poco más arropado, tienes peligro de pillar un resfriado.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Un amigo se empeñará en embarcarte en un gran proyecto, préstale atención pero no te precipites con el dinero. Con tu pareja te mostrarás dialogante y comunicativo. Es el momento de hablar de esos problemas familiares.