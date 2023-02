El noveno puesto en la tabla de ubicaciones del campeonato de futbol chileno, ha generado una serie de dudas en el funcionamiento y juego de O’Higgins. La derrota ante Universidad de Chile dejó preocupación en su hinchada, debido a que el rival no mostró un buen juego en el primer tiempo, lo que hacía que fuese un oponente que pudiese haber sido doblegado. Teniendo en cuenta que a los celestes les queda un partido pendiente, ahora O’Higgins debe preocuparse de su próximo rival, Deportes Copiapó en el norte.

Arnaldo Castillo

“EL PARTIDO SE GANA CON GOLES”

El delantero de O’Higgins, Arnaldo Castillo, reconoce que ante la Universidad de Chile hubo oportunidades, que no fueron aprovechadas por el equipo. “El partido se gana con goles. Tuvimos chances que lamentablemente no pudimos concretar. La ´’U’ pudo aprovechar la que tuvo en el último minuto y se queda con el triunfo”, manifestó a la salida del camarín celeste.

“El partido estaba muy apretado, con muchos duelos y no tuve la oportunidad para convertir. Hay que seguir trabajando, pensando en lo que se viene y dando vuelta la página para trabajar en el próximo partido”, finalizó el delantero de O’Higgins.

CAMILO MOYA

“CAÍMOS EN EL JUEGO QUE QUERÍA LA ‘U’”

Camilo Moya regresó a la titularidad en el equipo rancagüino y fue autocrítico, manifestando que “caímos en el juego que quería la ‘U’. Es cierto que ellos no tenían muchas cualidades para hacernos daño, pero con un pelotazo pudieron definir el partido”, comenzó declarando en Zona Mixta el volante celeste.

“Hicimos 35 minutos muy buenos en el primer tiempo, en donde nos faltó definir. Luego hubo un cambio y caímos en el ida y vuelta que ellos buscaban. Nos vamos con una sensación muy amarga de no haber podido conseguir la victoria. Nos queda mucho y debemos aprender, los partidos de local tenemos que ganarlos”, concluyó Moya.

DIEGO FERNÁNDEZ

“NOS GANARON CON UNA ‘CONTRA’ EN EL ÚLTIMO MINUTO”

Diego Fernández fue puntual en manifestar que el partido se pierde en el último minuto, cuando los celestes tenían posesión del balón. “Ellos nos ganan con una ‘contra’ en una pelota detenida que nos favorecía en el último minuto. Estamos muy tristes ya que no era lo que habíamos trabajado durante la semana. Tuvimos mayor cantidad de posibilidades pero no las aprovechamos”, comentó el volante mixto.

“El cansancio nos pudo pasar la cuenta en el segundo tiempo. Debemos seguir trabajando, mejorando en todo sentido, para volver al triunfo, que es lo que más queremos”, finalizó Fernández.

BRIAN TORREALBA

“DABA GUSTO VER JUGAR AL EQUIPO EN EL PRIMER TIEMPO”

Uno de los puntos altos en defensa fue Brian Torrealba. El jugador manifestó la amargura que les dejó la derrota ante Universidad de Chile. “Siento que en el primer tiempo daba gusto ver jugar al equipo. Tuvimos paciencia y tranquilidad, nos creamos ocasiones y la ‘U’ no tuvo la posibilidad de generar chances. Tenemos que ser más punzantes ya que después lo estamos pagando caro”, comenzó declarando el defensor celeste.

“En el segundo tiempo comenzamos a lanzar pelotazos y eso es lo que no debemos hacer. No debemos perder nuestro juego para así, poder causar daño a nuestros rivales. Fueron dos tiempos totalmente diferentes y si mantenemos lo que hicimos durante el primero vamos a tener mayores oportunidades. En eso quedamos al debe y tenemos que aprovechar las jugadas que tengamos para marcar, ya que los rivales no perdonan”, puntualizó Torrealba.

PABLO DE MUNER

“NO PUDIMOS MANTENER EL BUEN NIVEL DE LOS PRIMEROS 40 MINUTOS DEL PARTIDO”

Para el entrenador de O’Higgins, Pablo de Muner, el nivel de sus dirigidos varió mucho en cada uno de los tiempos jugados en el estadio El Teniente. “En el primer tiempo, salvo los últimos minutos, el único equipo que propuso fue O’Higgins. Vi a un equipo rival, incluso, haciendo tiempo. Pero la imagen que dejamos en la segunda fracción fue completamente distinta, ya que el rival nos comenzó a superar y ganar el mediocampo, que era la clave del encuentro tal cual lo habíamos mencionado en la semana”, comenzó declarando el DT celeste.

“No fuimos lo suficientemente profundos en la primera fracción, no generamos tantas oportunidades de gol y no finalizábamos. En el segundo tiempo la Universidad de Chile fue superior y tampoco encontramos en los cambios lo que buscábamos. No pudimos mantener el buen nivel de los primeros 40 minutos del partido”, continuó declarando de Muner.

Uno de los puntos que se ha cuestionado en las últimas semanas, es la parte física del plantel celeste. Las lesiones en los partidos anteriores y el cansancio observado en los jugadores ante la ‘U’, fue tema consultado al entrenador de O’Higgins. “La verdad es que el equipo terminó cansado. Siento que el desgaste del primer tiempo nos pasó factura y no supimos manejar los momentos del partido. Cuando los partidos se dan de esta forma, con dominio en cada tiempo de uno y otro equipo, da ‘bronca’ ver que te quedaste sin nada”.

“Queríamos tener el control del partido. Tenemos muy buenos mediocampistas, que nos hicieron ver muy bien los primero minutos moviendo la pelota de lado a lado y encontrando los espacios. Probablemente no fuimos tan claros en los últimos metros y por eso mencionaba que debemos aprovechar los momentos, ya que con éstos equipos de jerarquía las chances deben ser concretadas”, puntualizó Pablo de Muner.