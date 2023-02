En medio de las emergencias que afectaban a gran parte del país el presidente Gabriel Boric nombra diversos ministros como “enlaces” con las regiones afectadas. Se dijo que su rol sería el coordinar de mejor manera las acciones del gobierno local con el nivel central.

Nuestra región si bien no esta entre las zonas afectadas esta vez por devastadores incendios, las condiciones propicias para la propagación de los mismos y lo estresado que están los recursos a nivel nacional para su combate hicieron que se nombrara primero al ministro de Energía, Diego Parsow y ahora a la ministra de Minería Marcela Hernando Pérez en dicho rol.

A esta altura, aún no tenemos claro cual es el real aporte (al menos en nuestra zona) de estos ministros y como se diferencia sus instrucciones con los roles que tienen los Delegados Presidenciales como representantes del poder central en las regiones y el rol articulador que tienen de los diversos servicios en sus regiones y provincias.

A lo mejor el gobierno no evalúa bien en esta dimensión, la de coordinación del gabinete regional, a los delegados y por eso se hace necesaria la presencia de un ministro sectorial cuya expertis y atribuciones de su cargo poco tiene que ver con la emergencia o en el caso de O´Higgins con la preparación para su combate. Pero este falta sería culpa del propio gobierno que desde un principio no empoderó a los delegados sino de jefe superior de los servicios al menos con un papel de preminencia entre pares a fin de coordinar a los diversos seremis, al mismo tiempo que desde la campaña el presidente Boric señalaba su intención de eliminar este cargo regional pero sin entregar propuestas para remplazar a los delegados no solo en esta dimensión de coordinación regional, o en el papel de representar ante el poder central las necesidades de la zona o en las atribuciones que tienen los delegados en seguridad pública.

Creemos en la regionalización, por eso desde el plano simbólico nos parece al menos extraño que tenga que venir un enviado de Santiago a supervisar lo que se realiza en la zona al mismo tiempo que abogamos por mayores atribuciones para los gobiernos regionales, sin que esto signifique necesariamente entregar más responsabilidades al Gobernador sino al Gobierno Regional que además conforman los Consejeros Regionales que en su papel de autoridades electas tienen especial relevancia para poder traer a los ámbitos que correspondan las necesidades del territorio.

Luis Fernando González

Sub Director.