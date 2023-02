ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tu pareja puede pensar que ha llegado el momento de comprometerse; debes valorar lo positivo de tu relación y consolidar tus sentimientos. No tengas miedo a dar el paso o despertarás tensiones incontroladas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Se acerca una fiesta que no te apetece demasiado pero tienes que ir, te llevarás una sorpresa. No leas tanto por las noches y trata de dormirte antes, el sueño va a terminar disminuyendo tu rendimiento en el trabajo. Aprovecha el tiempo libre para descansar.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Pueden llegarte problemas en el trabajo justo en el peor momento: a última hora, pero piensa que la culpa puede ser tuya, no dejes nada susceptible de complicarse para el final, porque lo más probable es que así sea.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Acontecimientos puntuales, tal vez incluso ajenos a tu persona, te llevarán hoy al terreno de la reflexión sobre lo trascendente, de los deseos más arraigados en tu interior. Será el momento de pensar en los verdaderos propósitos de tu vida y si los cumples.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Es posible que sientas que has caído en un hoyo que a ti te parece que no tiene fondo, pero no resuelves nada compadeciéndote de ti mismo. Debes sacar toda tu fuerza y energía para salir adelante. Busca el apoyo familiar, que no te defraudará.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Es el momento de solicitarle al otro lo que deseas y de mostrarle el modo en que quieres que se conduzca la próxima vez. Trata de ser muy concreto y específico en la petición, para ahorrarte sorpresas de última hora.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No te preocupes por los pequeños fracasos amorosos, hoy hay otras cosas más importantes. Si te lo propones puedes llegar a acuerdos duraderos que profesionalmente te favorecerán en el futuro.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si te ha dado por hacer deporte últimamente, deberías medir mejor tus posibilidades. Tu salud corre algún riesgo de decaer si te empeñas en llevar a tu organismo a límites donde nunca ha estado. Ves poco a poco y consulta a los entendidos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Cambios repentinos de humor a lo largo de todo el día van a recordar constantemente a quien tengas enfrente que se las están jugando con un Géminis. Dificultades para hacerte entender, te verás obligado a repetir las cosas varias veces para explicarlas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

No hagas caso de ciertos problemas que pueden surgir en el ámbito familiar y de los que parece que te quieren echar la culpa a ti. Si tienes que discutir con los amigos que te rodean, frena tus impulsos y procura no dejarte llevar por los nervios.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Entrarás en una fase de superación personal que te mantendrá en un punto de animación constante, con más capacidad mental para tus retos pendientes. Llegan buenas noticias, con datos relevantes para un proyecto profesional o de estudios.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Podrían reaparecer hoy en tu vida aspectos oscuros y desagradables del pasado, que probablemente creías enterrados, pero mal resueltos en su día. Nueva oportunidad para desembarazarte por fin de ellos.