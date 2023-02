Arturo Vásquez Rojas

Fotos: Marco Lara

Comunicaciones O’Higgins SADP

La derrota frente a Universidad de Chile dejó una serie de dudas en el ambiente deportivo. La parte física del plantel y la falta de contundencia en el arco rival, se sumaron a las interrogantes que dejaron en las fechas anteriores las lesiones en algunos jugadores de O’Higgins. De aquello se refirió el Director de O’Higgins en la conferencia de prensa que se efectuó ayer en el Monasterio celeste y en donde también conversó el volante Valentín Larralde.

“EL EQUIPO TIENE RABIA Y BRONCA”

Lo realizado en las primeras fechas del torneo, prácticamente han sido olvidadas en el ambiente deportivo de la región debido a las últimas derrotas de O’Higgins. Es por eso que el entrenador manifiesta que el camino a seguir es el que venían desarrollando durante la mayoría de las fechas del torneo. “Son partidos de fútbol y nosotros tenemos claro lo que queremos. El equipo tiene rabia y bronca, pero sabe lo que tiene que hacer. Iremos a Copiapó a demostrar nuestro trabajo y debemos entender que tendremos momentos de posesión y también el rival los tendrá. Lo importante es demostrar superioridad en el campo y para eso hemos trabajado durante la semana”.

Una de las fórmulas que ha trabajado O’Higgins durante el torneo y que ha remarcado esta semana, es la intensidad. Con respecto a este punto, Pablo de Muner señala que “nuestra intensidad, a la hora de recuperar el balón, es prioritario. Nosotros tenemos que aprender de las experiencias pasadas y ver cuándo podemos hacer nuestro juego. Entiendo que no lo logremos en todo el partido, pero debemos lograr manejar los tiempos”.

“ESTOY CONFORME CON LO QUE HA MOSTRADO EL EQUIPO”

Para el entrenador celeste, el juego que ha realizado el equipo durante el torneo, es bueno. Los problemas mostrados ante la ‘U’. colocaron en duda el esquema para enfrentar a Copiapó. “Mañana (hoy) trabajaremos aquello. Yo quedé conforme con lo que hizo el equipo y ahora tenemos un rival diferente. No tengo definido el esquema, ya que estoy esperando si puedo contar con Matías Marín. Veremos las alternativas que hay para el partido”, declaró el trasandino.

“En Copiapó es importante no dejar que hagan ese juego directo, que no metan la pelota en el área. Ellos intentan y al venir de la B sacan ventaja en esa estrategia. Nosotros tenemos que hacernos del balón, finalizar las jugadas y tener contundencia. Hemos generado y no hemos llegado al gol, cuando podamos aprovechar esas instancias, estaremos mejor”, manifiesta el DT celeste.

Para de Muner, lo importante es la forma en que se llegue a jugar frente a Copiapó. “Intentaremos proponer. Esperamos tomar el dominio del partido, pero también debemos ver las opciones que el otro equipo va a tener y no perder el objetivo de ser protagonistas. Estoy llegando al fútbol chileno y debo escuchar a los jugadores para tener una mirada completa de esta realidad”, prosiguió analizando el DT.

“DEBEMOS EVITAR PERDER JUGADORES”

Las lesiones durante el torneo y la baja física del plantel en los últimos minutos del partido ante la Universidad de Chile, han sido un problema que ha quedado en el ambiente celeste. Ante esto, Pablo de Muner responde que “las lesiones las tenemos en cuenta. Estamos conversando y debemos mejorar en el futuro o evitar perder jugadores. En nuestra pretemporada no tuvimos problemas, pero al comenzar el torneo hay cosas que influyen”.

“Hoy (ayer) hablaba con Ronald Guzmán, por ejemplo, y han sido pocos los partidos que él ha terminado los 90 minutos. Tenemos que ayudar al jugador en que este tranquilo para el juego y esa es nuestra labor como cuerpo técnico, aún más con los jóvenes. También estamos analizando el tema de bajar las cargas, no podemos dejar nada de lado”, continúa de Muner.

Con respecto a nuevos lesionados, el entrenador señala que “Matías Marín hoy (ayer) no entrenó por una herida en el pie y Matías Belmar presenta algunas dificultades musculares. Antonio Díaz aún no está y el resto del plantel está en disposición para el lunes. También está disponible Cristóbal Castillo, ya que por su juego y por la posibilidad de cumplir con la norma Sub 21, es una alternativa. También están a disposición Facundo Castro y Esteban Moreira, lo que nos da mayores opciones”.

RECUADRO

Valentín Larralde

“ME SIENTO MUY BIEN SIENDO LA PRIMERA SALIDA”

Uno de los jugadores que ha marcado diferencias en el mediocampo de O’Higgins, es Valentín Larralde. El trasandino destaca por su buen juego y visión del campo, lo que le entrega una salida clara y precisa al equipo. Ante esto, el jugador manifiesta que ser la primera salida fue una situación que conversó durante la pretemporada con el entrenador. “Es algo que no había hecho mucho y en la pretemporada lo hablamos con el DT y me dijo que fuera la primera salida. Me he sentido muy bien y estoy contento ya que me sentí cómodo, tanto cuando estuve solo y ahora con Camilo Moya”, comentó.

Sobre Copiapó, el ex jugador de Defensa y Justicia, comentó que “los goles que le han convertido no se le puede enrostrar solo a la defensa., Esto es un trabajo de equipo y por eso nosotros debemos potenciar lo que hemos realizado para poder traernos los tres puntos. Somos un buen plantel; hay más juventud que experiencia, pero tenemos claro que podemos hacer un gran grupo con lo que tenemos”, finalizó el mediocampista.