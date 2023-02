Por Mariel Fernández Moris

Fotos Marco Lara

Calle estado, es la principal arteria que cruza el centro de la ciudad de Rancagua. A diario lo transitan cientos de rancagüinos y rancagüinas.

Por lo mismo, para darle un mayor realce al sector es que surgen intenciones de querer modificar una parte de esa concurrida calle. A comienzos del año 2020, la administración del exalcalde Eduardo Soto suscribe el contrato con la empresa constructora Arquivial, el monto del contrato del proyecto original fue de 4.578 millones de pesos (IVA incluido), después en junio de 2020 se inicia faena, pero en diciembre de ese mismo año la empresa que se adjudica el proyecto abandona la tarea, dejando solo un gran hoyo en la calle Estado.

A partir de esa fecha, el lugar quedó en total abandono a la espera de arreglos que quedaron completamente paralizados, situación que generó inseguridad y un impacto significativo en el comercio. En el invierno y ante el peligro de socavones la actual administración municipal de emergencia realizó obras para rellenar la calle, pero quedó solo de tierra. Pero distintas travas burocráticas fueron retrasando el retomar las obras pendientes.

Pero, luego de 24 meses de espera se reestablecieron las obras de tan anhelado proyecto. Instancia donde el jefe comunal, Juan Ramón Godoy quiso destacar “la importancia de llevar a cabo estas obras en calle Estado, que permitirán entregar mejores condiciones para las y los locatarios del sector, permitiendo así reactivar el comercio y los negocios que se encuentran en esta concurrida arteria del centro de nuestra ciudad”. Por otro lado, manifestó que “el abandono de las obras también aumentó la sensación de inseguridad en dueños de negocios y los rancagüinos que transitan por el sector, sumando al peligro de ocurrencia de accidentes peatonales”.

La versión de los locatarios del sector

Cristian Galaz tiene un local de venta de discos de vinilos hace mas de veinte años en el corazón de calle estado, menciona en cuanto a la apertura de obras que “es maravilloso, era muy necesario”. Nos cuenta además que desde sacaron los estacionamientos compartidos “a mí me bajo completamente la clientela, porque llegaban personas que se estacionaban acá pero venían a otra cosa en particular, entonces veían el local y les interesaba, claro eso me servía de propaganda”. De hecho nos señala que “muchos clientes creían que yo me había ido de acá, aparecieron después de mucho tiempo como estaba la calle rota pensaron eso”.

Cristian Godoy tiene junto a su esposa una boutique de ropa, calzado y carteras. Refiriéndose a lo que está sucediendo en el sector en los últimos días nos dice que es “espectacular, a pesar de que no llevamos mucho tiempo aquí, pero por el estado de la calle, sabemos lo que pasó. Queremos agradecer al municipio de tomar la iniciativa de arreglar la calle definitivamente puesto que con el polvo los locatarios ya no dábamos más. Estamos muy contentos y ojalá impulsar algún proyecto para darle vida a la ciudad, yo creo que va a quedar muy bonito”.

Se espera que en marzo de 2023 culminen la totalidad de las remodelaciones. Todos estos trabajos son realizados por la empresa Bitumix.