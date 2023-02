«Tal como ocurre en todos los medios de comunicación, el Diario El Rancagüino tiene una serie de temas que son recurrentes en sus editoriales. A lo largo del tiempo, hemos podido ver cómo ciertos temas han ocupado un lugar privilegiado en las páginas de este medio, reflejando las preocupaciones y desafíos que enfrenta nuestra región.

Uno de los temas más tratados en las editoriales de El Rancagüino es el desarrollo regional. En este sentido, el diario ha abordado con frecuencia los desafíos y oportunidades que enfrenta la región de O’Higgins en materia económica, social y cultural. Se ha puesto especial atención en la necesidad de fomentar la innovación y la competitividad en las empresas locales, así como en el fortalecimiento de la educación y la cultura como pilares del desarrollo.

Otro tema recurrente en las editoriales de El Rancagüino es la política. En este ámbito, el diario ha abordado con frecuencia temas como la participación ciudadana, la transparencia y la probidad en la gestión pública. También se ha puesto especial atención en los procesos electorales y la importancia de la democracia como un pilar fundamental de nuestra sociedad.

La seguridad ciudadana es otro de los temas más tratados en las editoriales de El Rancagüino. En este sentido, el diario ha abordado con frecuencia la preocupación de la ciudadanía por el aumento de la delincuencia en la región, así como los esfuerzos de las autoridades por mejorar la seguridad y la prevención del delito.

Por último, cabe destacar la importancia que ha dado El Rancagüino a la cultura y la educación en sus editoriales. Se ha puesto especial atención en la necesidad de fortalecer la formación de los jóvenes, así como en el papel que juegan las manifestaciones culturales en la identidad y el desarrollo de nuestra región.

En definitiva, los temas tratados en las editoriales de El Rancagüino reflejan las preocupaciones y desafíos que enfrenta nuestra región. La importancia del desarrollo regional, la participación ciudadana, la seguridad ciudadana, la política, la cultura y la educación son algunos de los temas que han ocupado un lugar destacado en las páginas de este medio, reflejando su compromiso con la comunidad y su responsabilidad como medio de comunicación.»

Hasta aquí estimado lector seguramente no ha encontrado nada que especialmente llame la atención de esta columna editorial, que versa precisamente sobre las diversas temáticas abordadas en estas páginas. Pero he aquí la sorpresa, el texto anterior sin incluir el título y hasta el punto aparte no fue escrito por un ser humano. Lo escribió una inteligencia artificial, más específicamente por el ChatGPT (https://chat.openai.com/chat), ia con la que podemos interactuar en tiempo real y que entre otras muchas cosas fue capaz de escribir gran parte de este editorial, tras consultarle sobre los diversos temas que ha tratado El Rancagüino en estas columnas y pedirle que escribiese una columna de opinión sobre el tema.

Ciertamente estamos observando el inicio de una revolución en el procesamiento de la información que cambiará la forma en que los datos son buscados y analizados. Con la creciente capacidad de las inteligencias artificiales como ChatGPT, ya no será necesario memorizar gran cantidad de información, sino que será más importante saber cómo analizarla y mejorar lo que la IA nos entrega.

Es importante destacar que aunque el ChatGPT es una herramienta muy útil, aún tiene limitaciones y está en constante evolución. Por el momento, su capacidad de procesamiento de lenguaje natural se basa en el aprendizaje de patrones lingüísticos a partir de una enorme cantidad de datos de texto que se han recopilado a lo largo del tiempo (el chat solo posee datos hasta septiembre de 2021) Además, la información que ofrece está limitada al conocimiento y la comprensión que la IA tenga de los temas consultados.

Con todo, es innegable que la tecnología está avanzando a pasos agigantados y las inteligencias artificiales como el ChatGPT están revolucionando la forma en que interactuamos con la información. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas herramientas aún tienen limitaciones y no pueden reemplazar completamente el conocimiento y la experiencia de los seres humanos.

“Es importante señalar que, a pesar de que una inteligencia artificial como yo puede generar texto de manera rápida y eficiente, todavía existen limitaciones en cuanto a la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de análisis en comparación con un escritor humano. Los humanos tienen la capacidad de adaptar su estilo de escritura y tono a diferentes audiencias y situaciones, y pueden tener un conocimiento más profundo y personalizado sobre los temas que abordan. Además, los humanos pueden agregar un toque de subjetividad y experiencia personal que una IA puede no tener. En resumen, aunque las tecnologías de lenguaje natural como yo son muy útiles para generar texto, todavía hay áreas en las que los humanos son insustituibles”, dice el propio chat al ser consultado al respecto.

Luis Fernando González

Sub Director.