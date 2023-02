Por: Arturo Vásquez Rojas.

El fútbol femenino es una realidad en nuestro país. La selección nacional, que la semana pasada no pudo clasificar al Mundial de Australia, ha mostrado un crecimiento importante en los últimos años, compitiendo en Juegos Olímpicos y Mundial. Debido a este desarrollo, se han creado diferentes clubes femeninos en la región de O’Higgins y el Club Deportivo Femenino Libertad de Quinta de Tilcoco es uno de ellos.

Esta institución fue creada el 26 de noviembre de 2021 y ya cuenta con personalidad jurídica. Hoy está siendo dirigido por Tania Dinamarca Candia y Rosa Reyes Román, quiénes se encargan de todo lo relacionado con el club, como sus salidas para participar en compromisos dentro de la comuna o fuera de ella, el financiamiento, la cancha para entrenar y ver quién las va a dirigir. Sus prácticas se desarrollan los días jueves, a las 19 horas en la cancha del Alto del Río, que pertenece al club masculino del sector. Su Director Técnico es Gastón Zamora, quien las ha acompañado desde la fundación del club.

Hoy cuentan con 30 jugadoras y 60 socias inscritas, con diferentes edades ya que el Femenino Libertad busca entregar los espacios para que todas puedan desarrollarse en este hermoso deporte que es el fútbol.

“EL FÚTBOL REGIONAL ESTÁ EN PAÑALES”

Tania Dinamarca, Presidenta del Club, nos señala que “el fútbol regional está en pañales con la inclusión del fútbol femenino. Siempre se han centrado en los hombres y todo está pensado en ellos”. “Nosotras tuvimos la suerte que en 2022 participamos de un campeonato de mujeres que duró 10 meses (ADRAFF), donde tuvimos la posibilidad de conocer a equipos de la región y fuimos a diferentes canchas, pero siempre hubo problemas ya que costaba tener los implementos necesarios para competir, transporte e incluso, los recintos para jugar”, prosigue Dinamarca.

De todas formas, reconoce que el apoyo, poco a poco, va creciendo y son tomadas en cuenta. “A fin del año 2022 comenzaron a percatarse de nosotras. Hemos visto que O’Higgins está realizando más pruebas y en distintas comunas para las mujeres, tal vez por el hecho que ahora es ley la contratación de jugadoras de fútbol profesional, aunque en las comunas también hemos visto mayor preocupación, debido a un bien monetario ya que al incluir mujeres en clubes masculinos o en la Asociación, tendrán más beneficios”, señala la presidenta del Club Deportivo Femenino Libertad. “Es por eso que pensamos que al fútbol regional le falta mucho para incluir al femenino en sus canchas, aunque no podemos negar que de apoco se va avanzando”, prosigue Dinamarca.

“ESTAMOS IDENTIFICADAS CON EL SECTOR DE LA COMUNA”

La mayoría de los clubes de fútbol tienen un arraigo importante en la comuna o barrio en que se desarrollan. Es lo que muchos dicen y mencionan como la ‘Identidad’. Para Dinamarca, esto es un objetivo ya que “el grado de identificación que hemos logrado es bastante bueno. Alto del Río, de Quinta de Tilcoco es un sector pequeño, pero pasional y amante del fútbol. Eso no es similar en el resto de la comuna ya que no todas las personas están interesadas en el fútbol femenino. Además, no existen los espacios para darnos a conocer, más que los beneficios de cooperación a los que somos invitadas”.

Hay un punto que se ha transformado en un aliado para la mayoría de los clubes en los últimos años y sobre todo después de la pandemia y esas son las plataformas digitales. “Gracias a las redes sociales hemos podido llegar a más personas y de diferentes partes”, manifiesta la encargada del club.

“LA MAYORÍA DE LAS CANCHAS DE LA REGIÓN NO TIENEN BUENA MANTENCIÓN”

Una de las mayores preocupaciones para los clubes de la región es que los campos deportivos estén en buenas condiciones. En algunos casos aquello se puede lograr, pero en gran pare aquello es una simple utopía. “Durante el 2022 fuimos invitadas, como Club Deportivo, a participar de un torneo regional femenino donde tuvimos la dicha de conocer muchas canchas, como en Santa Cruz, Placilla, Tuniche, Peumo, Malloa, Coltauco, Machalí y otras. También fuimos a jugar en canchas sintéticas y podemos decir que la mayoría no tiene una buena mantención, ya sea porque son terrenos disparejos o no tienen cierres perimetrales. Para aquel torneo se solicitaba tener la cancha en óptimas condiciones, como el corte de pasto y demarcación, en algunas no se contaba con eso y esto ocurre ya que la mayoría de los clubes femeninos no cuentan con un complejo deportivo propio y eso es una dificultad ya que debíamos solicitarlos a clubes masculinos. Esto provocaba que en algunas oportunidades se debía cambiar el recinto para un partido”, continúa Dinamarca.

“HEMOS PASADO DE SER UN CLUB DE ENTRETENCIÓN, A UNO DE FORMACIÓN”

En el fútbol la competencia siempre va marcando la historia de las instituciones. Han existido clubes que son grandes por sus títulos, aunque hay otros que, con el tiempo, han sido reconocidos por la formación que tienen. En ese aspecto, la presidenta del Club Deportivo Femenino Libertad menciona que “hace algunas semanas, cinco integrantes de nuestro club formaron parte de las pruebas masivas que realizó O’Higgins en Quinta de Tilcoco. De esto podemos concluir que lo que partió siendo una actividad de entretención, a pasado a ser una actividad formativa”.

Este tipo de logros desarrolla un sentimiento de alegría entre las integrantes del club. “Se están abriendo las puertas para seguir creciendo y podemos decirles a nuestras jugadoras que sus sueños pueden concretarse. El hecho de ver a otras compañeras en esto, motiva a más niñas a jugar este deporte, que es muy adrenalínico”, finaliza la presidenta del club, Tania Dinamarca.