Medicina, ingeniería y el programa de College en Artes y Humanidades son algunas de las carreras a las que este año ingresarán 16 hijos/as de trabajadores/as de la División El Teniente, que obtuvieron becas estudiantiles especiales por sus destacados puntajes en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Se trata de las becas para hijos e hijas de trabajadores técnicos y profesional que cada año benefician a los/as jóvenes con los mejores puntajes y que consta de un monto anual que puede extenderse durante toda la duración formal de la carrera.

“Estamos muy contentos de este nuevo proceso, en el que tenemos la posibilidad de otorgar estas becas de excelencia y creemos importante reconocer a los hijos e hijas de nuestros trabajadores y trabajadoras”, señaló Rodrigo Yanes, gerente de Gestión de Personas.

Cristian Aracena, presidente del Sindicato de Supervisores El Teniente, destacó el esfuerzo de los/as estudiantes y les llamó a “recordar que cuando estén estudiando, no olviden a sus papás y mamás, que están haciendo el sacrificio para que ustedes estén de la mejor manera y que siempre pueden ser mejores personas y llegar a ser mejores profesionales”.

José Villavicencio, representante de los trabajadores Rol B, felicitó también a los/as becados/as: “Estudien lo que su corazón les diga y salgan adelante. Los estudios son un logro muy importante y algo que abre un abanico de oportunidades que deben aprovechar”.

TESTIMONIOS

Antonia Cárcamo, estudiará Medicina en la PUC

“Me alegra mucho, porque estudiar medicina es muy caro, entonces cualquier apoyo ayuda mucho, sobre todo a los papás. Cuando supe que fui puntaje máximo en la PAES de Matemática, estaba muy contenta, porque me preparé por un año y medio y estaba muy nerviosa”.

Braulio Alarcón, estudiará Medicina en la UOH

“Estaba muy contento cuando supe que me gané esta beca y estoy muy agradecido de recibirla. También estoy feliz porque es un logro por mis notas. Estoy muy motivado y le pondré muchas ganas este año, porque además de mantener la beca y mi carrera, quiero ser un muy buen profesional”.

Constanza Madariaga, estudiará College de Artes y Humanidades en la PUC

“Estoy muy feliz, porque estaba preocupada de mis notas desde chica, entonces el esfuerzo valió la pena. Mi objetivo era entrar a la carrera y universidad que quería, así que estoy muy feliz de saber que esta beca, que es un apoyo gigante, es por mi esfuerzo”.

Vicente Lizana, estudiará Medicina en la UOH

“Siento mucha felicidad porque esta beca no solo es una gran ayuda para mí, sino que para mis papás también, porque sé el esfuerzo que esto conlleva, así que estamos muy agradecidos. Esto también me sirve como motivación, porque no muchas personas reciben esta beca y debo seguir con el mismo nivel para mantenerla”.



Martina Soto, estudiará Medicina en la UOH

“Cuando supe que me gané la beca fue un momento muy feliz, con una emoción y sorpresa muy grandes, porque no pensé que me la iba a ganar. Es una motivación, porque es un apoyo que recibo y si puedo mantenerlo con el buen rendimiento, pienso hacerlo porque ayudará bastante”.



Franco Cancino, estudiará Ingeniería Civil en Computación en la UOH

“Sentí mucha felicidad cuando me gané la beca porque es un apoyo financiero importante. Es una responsabilidad también, porque si me va bien puedo mantenerla y es un alivio grande para mi familia. Tengo ganas de comenzar la universidad y mis estudios, porque me gustan las matemáticas”.