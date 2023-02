Por: Arturo Vásquez Rojas

El compromiso entre Deportes Copiapó y O’Higgins nos presentaba una interesante y atractiva noche de lunes. Se esperaba que el buen fútbol fuera el dominador de la velada y que las emociones estuvieran presentes en el Luis Valenzuela Hermosilla del norte de nuestro país. La sexta fecha del torneo de Primera División marcaba un partido en donde los celestes querían volver a los abrazos, después de sumar dos derrotas consecutivas y los 4 mil 284 espectadores en las gradas fueron testigos del juego de los rancagüinos.

En el inicio del juego el cuadro celeste tuvo el balón, manejando el ritmo del partido y llegando, aunque no profundamente, a la portería de Leyton. Luego, cuando ya se superaron los 10 minutos de juego, Deportes Copiapó tomó control absoluto de las acciones y se generó clarísimas opciones. Una de ellas fue convertida en gol por parte de Quinteros, pero el VAR funcionó y el juez del partido, Diego Flores, dejó en nada la anotación local. Posteriormente, en el minuto 19, nuevamente Quinteros tuvo la chance de abrir la cuenta, pero Hormazábal fue quien interpuso su pierna para evitar la caída celeste. A los 26, fue Castro quien tuvo la oportunidad de marcar, pero Ignacio González fue quien salvó a los dirigidos por Pablo de Muner. O’Higgins no se adaptaba a la cancha sintética del Luis Valenzuela Hermosilla y su juego no era óptimo.

Así fue como llegó el minuto 28. Buss encaró por la derecha y se pase encontró a Iván Rozas, quien encaró a una mal parada defensa de O’Higgins y con un disparo de pierna izquierda, abrió la cuenta para los locales. El marcador, en esos momentos, era totalmente justo para lo que se había mostrado en el campo de juego.

El trámite del primer tiempo continuó sin que O’Higgins pudiese encontrase en la cancha y la finalización de los primeros 45 minutos era lo mejor que podía pasar a los celestes para que su entrenador tratara de ordenar las piezas y salir al segundo tiempo de mejor forma.

EN EL ÚLTIMO SUSPIRO, LOS CELESTES IGUALARON EL PARTIDO

O’Higgins realizó dos modificaciones para cambiar el rumbo al duelo (salieron Moreira y Fernández e ingresaron Moya y Castillo) y antes del minuto del segundo tiempo, Matías Marín hizo que los hinchas celestes volvieran a reencontrarse con el gol. Una salida fallida de los locales, dejó la chance para que el volante zurdo de los rancagüinos golpeara el balón con el borde externo, lo que hizo imposible la estirada de Leyton. Era el minuto 46 y ya el marcador estaba igualado.

Luego del tanto celeste, hubo minutos en que ambos cuadros se prestaron la opción de dominar. Por momentos tenía la pelota el conjunto local y, luego, los visitantes. Pero llegó el minuto 57 y, tras una buena jugada por la derecha de Reiner Castro, apareció Valladares por el segundo palo para marcar el segundo gol de Deportes Copiapó. Nuevamente, entonces, los celestes tuvieron que bregar con el marcador en contra.

En los minutos siguientes, el partido no presentó mayores complicaciones para los porteros, aunque la finalización del duelo estuvo marcada por acciones que llevaron emoción en las áreas rivales. En el minuto 88 lo tuvo O’Higgins, pero Hernández no pudo darle al balón casi al entrar al área de meta. Tras la adición, que fueron 8 minutos, los celestes buscaron el gol que les diera la igualdad y lo consiguieron en el minuto 97, cuando un remate de Fabián Hormazábal encontró la red rival y desató la euforia en los hinchas celestes que se dieron cita en el Luis Valenzuela Hermosilla.

Ahora el conjunto rancagüino juega este sábado ante Curicó Unido, a las 18 horas en el Estadio El Teniente, en donde esperan volver a la victoria y sumar nuevamente de a tres puntos en el torneo nacional, donde O’Higgins quedó en la novena ubicación, con 7 unidades.