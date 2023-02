“Con mi voz” clamaré a Jehová” Con mi voz “pediré a Jehová” misericordia. Delante de él expondré mi queja; Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me tendieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer; No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová; Dije: Tú eres mi esperanza, Y mi porción en este mundo, la tierra de los vivientes. “Texto: Salmo 142

Esta oración la hizo el Rey David, cuando estaba atravesando un periodo de adversidad en su vida. Su petición a Dios, en su adversidad era por “Misericordia” por ayuda, necesitaba David de una persona que estuviese a su lado en ese momento de aflicción, por esta razón David dirige su oración a Dios; Porque él conoce absolutamente todo sobre nosotros, todo lo que hacemos, lo que necesitamos, las situaciones que estamos atravesando y aun hasta los pensamientos más escondidos de nuestra mente.

La Palabra de Dios nos dice: “Compasivo y clemente es el SEÑOR, lento para la ira y grande en misericordia.” Salmo 86

De aquí que David dice: «Delante de Dios expondré mi queja; delante de él manifestaré mi angustia».

David expuso delante de Dios todo lo que se encontraba en su corazón, todo lo que le estaba sucediendo, preocupando en su vida. Y creemos que ésa es la forma correcta como nosotros deberíamos orar.

David abiertamente le dio a conocer a Dios el motivo de su angustia. De la misma manera, nosotros podemos compartir con Dios, en oración todo lo que nos preocupa y nos aflige.

Tenga usted presente que en Dios en su Palabra siempre vamos a encontrar aliento fortaleza cuando la aflicción, la soledad venga a nuestras vidas.

La Palabra de Dios en la carta de Santiago frente a este tema nos dice:

¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago 5:13

La palabra AFLIGIR significa: Estar Bajo presión, apesadumbrado, entristecido, amargado, dolido.

¿Qué se debe hacer, si usted se encuentra bajo presión? Según el consejo de su Palabra es; “HAGA ORACION”

De aquí que David frente a la situación amenazante que estaba atravesando en su vida, exclamó: “Con mi voz” clamaré a Jehová” Con mi voz “pediré a Jehová” misericordia. Delante de él expondré mi queja; Delante de él manifestaré mi angustia… Clamé a ti, oh Jehová; Dije: Tú eres mi esperanza, Y mi porción en este mundo, en la tierra de los vivientes.

Nuestra única esperanza frente a las aflicciones de la vida es Jesucristo, El prometió estar todos los días de nuestra vida junto a nosotros, no nos dejara ni desamparara. Por lo tanto, si usted esta atravesando una adversidad en su vida, ponga su fe en Dios y diríjase usted en oración a Dios.

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” 1 Timoteo 2:5.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C