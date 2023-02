La organización y la seguridad son dos de los aspectos clave que Wladimir López, jefe de Operaciones de la Planta de Oxígeno, Aire y Nitrógeno (POAN), desarrolla en su día a día.

“Iniciamos las mañanas siempre con una reunión con los equipos de mantención donde organizamos el turno, luego hacemos otra reunión de liderazgo con el jefe de Unidad y luego hacemos una reflexión de seguridad, que es lo más importante, antes de planificar el turno”, detalla.

¿De qué se trata tu trabajo?

En esta planta suministramos oxígeno, aire y nitrógeno a la Fundición Caletones para los procesos del cobre. Nos llaman de distintos lados para hacer los requerimientos y vamos cumpliendo durante el turno.

Me toca liderar a un equipo en el que somos tres personas, en el que están un operador experto de la Planta de Aire y un operador de terreno en la Planta de Oxígeno. Estoy a la cabeza para optimizar el funcionamiento de las dos plantas.

¿Cómo llegaste a la División?

La verdad, mi sueño era irme a trabajar al exterior, pero se dieron otras cosas. Encontré el amor y me quedé aquí en Chile.

En 2004 cuando terminé de estudiar y me titulé, postulé a El Teniente y no me llamaron. Después estaba trabajando en una empresa en otro rubro, en Santiago, cuando hace ya 15 años me llegó el llamado de la División y pensé que estaban bromeando. Me dijeron que no, que tenía que presentarme en el Estadio El Teniente para unas pruebas. Ni siquiera lo pensé y me vine, fui a la prueba, pasé las etapas y quedé.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención al ingresar a El Teniente?

Una vez dentro, me encantó. La seguridad acá es muy distinta, es al 100%. Venía de otro rubro donde el foco era la higiene, pero acá es la seguridad 24/7 y eso se va impregnando. Al principio puede costar, pero después queda en el ADN y queda asumido, se inculca ser estricto con la seguridad, por el bien de todos. Cuando hacemos un trabajo, tenemos que concentrarnos y hacerlo bien, porque tenemos familia y compañeros.

¿Qué significa para ti trabajar en la División?

Es una responsabilidad grande, pero también es un orgullo trabajar en Codelco. Cuando se ve de afuera, dicen que es un orgullo de todos y eso es verdad. Cuando uno está adentro, hay que sentirse orgulloso, porque aportamos al país, entregamos un granito de arena para las personas, para que se puedan hacer cosas y que el país se mueva. Si fallamos, le fallamos al país, pero cuando la División es la que aporta la mayor parte de los excedentes de Codelco, uno se siente parte de eso. Es el trabajo y sacrificio que hacemos a diario para aportar a Chile y a la gente, para que podamos surgir.

¿Qué ha aportado El Teniente en tu vida?

La División me ha hecho crecer no solo en lo laboral, sino que también como persona. Hay personas que pasan por nuestras vidas que nos hacen crecer, jefes que me recibieron y que ya no están. Hay una madurez, hay un valor que le damos a la vida y también al trabajo en equipo, a la persona que tengo al lado, al que conocí en el camarín, al que conocí en el bus o en el turno. Eso uno lo gana aquí como experiencia, uno se hace parte de la familia Codelco y eso es lo que somos, una familia.