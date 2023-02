Po: Arturo Vásquez Rojas.

Fotos: Comunicaciones O’Higgins FC

El empate conseguido por O’Higgins ante Deportes Copiapó no tapa el mal juego realizado por los celestes, sobre todo en la primera fracción. Es más, el primer tiempo es considerado uno de los peores minutos mostrados por los rancagüinos en lo que va del campeonato nacional y la preocupación se traslada a lo que será el duelo ante Curicó Unido, que se disputa este sábado 4 de marzo, en el Estadio El Teniente, a partir de las 18 horas.

Tras el duelo ante los copiapinos, conversaron con los medios el guardameta Ignacio González y el entrenador celeste, Pablo de Muner.

Pablo de Muner

“EL PRIMER TIEMPO NOS COSTÓ MUCHO”

Para el entrenador de O’Higgins, Pablo de Muner, lo realizado por sus dirigidos la noche de lunes en Copiapó, no fue una de las mejores actuaciones celestes en el torneo. De todas formas, destaca y valora la reacción de sus jugadores y el empate que lograron conseguir en el final del partido. “Durante el primer tiempo nos costó mucho. Ellos fueron un rival que propuso y que nos generó situaciones. En el segundo tiempo nos creamos chances de gol y tras el empate el partido estaba a nuestro favor y no lo supimos aprovechar. Luego vino el remar nuevamente y logramos encontrar el empate al final del partido, lo que no tapa que hubo cosas que hoy el equipo no hizo bien”, comentó en conferencia de prensa, el Director Técnico celeste, una vez concluido el duelo ante Deportes Copiapó.

“Hoy (lunes) el equipo fue prácticamente el mismo que inició ante Colo Colo, sin embargo, el rendimiento en el primer tiempo fue completamente distinto. Tuvimos la fortuna de hacer los cambios oportunos en el entretiempo, los que nos dieron resultados positivos. Ese es el camino, aunque sabemos que no podemos estar buscando en todos los partidos, soluciones. Creo que en la primera parte nos faltó espíritu colectivo”, continuó declarando de Muner.

Con respecto a si quedó conforme con el juego exhibido por sus jugadores, el entrenador señaló que “a mí no me gusta ver que mi equipo juegue como lo hizo en el segundo tiempo ante Universidad de Chile y tampoco me gusta verlo como jugó hoy en el primer tiempo. No es lo que quiero y no es lo que vine a mostrar a este país. Por momentos tenemos juego muy bueno y en otros no; incluso parece que desde los primeros partidos al de hoy (lunes) es como que hubieran pasado años y simplemente pasaron tres partidos. Eso me llama mucho la atención y me tendré que adaptar y sentir como lo hacen los jugadores ya que puede haber diferencias en eso”.

“La autocrítica siempre esta de mi parte. Nunca voy a mirar para otro lado ni colocaré excusas. Siempre hablaré con la verdad. En el primer tiempo nos faltó actitud y en el segundo tiempo fuimos otro equipo totalmente diferente. Encontramos bien el empate y nos faltó seguir en esa senda para aprovechar nuestras oportunidades. AL final logramos empatar con todo el esquema ofensivo que dispusimos”, prosiguió el DT celeste.

Ignacio González

“NO PODEMOS SER UN EQUIPO IRRECONOCIBLE”

Una de las figuras del partido ante Deportes Copiapó fue Ignacio González. El guardameta estuvo seguro en un par de intervenciones para mantener a O’Higgins en el partido y dar la chance para ir en búsqueda del empate. “Sabíamos que ante la ‘U’ no habíamos demostrado lo que fuimos en partidos anteriores y tampoco se nos habían dado los goles. Nosotros tenemos mucho por mejorar; hay grandes jugadores y tenemos claro que si nos proponemos plasmar un buen fútbol vamos a conseguir grandes cosas. Hay que trabajar para eso y no nos vamos conformes con lo de hoy (lunes), pero me pone contento que el equipo tuvo reacción y nos pudimos llevar algo”, manifiesta González.

El primer tiempo de O’Higgins no fue bueno, pero la forma de encarar el segundo fue distinta y por aquello consiguieron el empate antes del minuto de la segunda fracción. “Tuvimos esa reacción. Hicimos un análisis en el entretiempo bastante fuerte porque no podemos ser un equipo irreconocible. En el segundo tiempo se vio un cuadro que salió a buscarlo con todo y tras el empate se convirtió en un partido ida y vuelta y lamentablemente no nos llevamos un triunfo, aunque en esta cancha un empate no es malo”, manifiesta el portero celeste.