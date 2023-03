Este próximo 25 de marzo iniciará una nueva versión de la Liga Sur de Hockey Patín, en que la agrupación deportiva Unión O’Higgins, que está compuesta por los clubes Pepey de Rancagua y Pumas de Machalí, pretende superar sus logros alcanzados durante los campeonatos de apertura y clausura 2022, donde obtuvieron tres primeros lugares en las categorías sub 9 y sub 11, y cuatro segundos lugares en las series sub 17 y adulta.

Para asegurar su participación iniciarán una campaña de captación de auspiciadores por redes sociales que les permita solventar algunos de los principales gastos que conlleva este importante campeonato zonal. “Requerimos auspiciadores para poder ir desarrollando de mejor manera esta competencia, hacerla sustentable en el tiempo y poder demostrar que podemos ser parte de una federación, que podemos organizarnos bien y de forma transparente, pero para aquello necesitamos recursos. El hockey no es un deporte barato, se utilizan patines, chueca y protecciones, entre otros, que son implementos de gran valor, que la mayoría de las veces, son costeados por los papás”, expresó Eduardo De Juan, presidente del Club de Hockey Patín Pepey.

Asimismo, agregó que “sin embargo, lo que nos urge de inmediato es poder movilizarnos para jugar en otras regiones con los clubes que pertenecen a la Liga Sur. Los viajes son seis al año y arrendar movilización es muy caro. Es un monto de dinero que hoy no tenemos, por lo tanto, necesitamos apoyo para continuar participando, ya que esta competencia ha sido un éxito para el desarrollo de muchos deportistas y para el hockey en general, ya que se concentraba en Santiago”.

Por su parte, la presidenta de Pumas de Machalí, Soledad Yañez, sostuvo que “invitamos a las empresas a ser parte de este proyecto y a tener un rol fundamental en el desarrollo deportivo de nuestros niños y niñas. Lo importante es que podamos financiar los viajes y que no se reste nadie. Queremos que todos nuestros jugadores puedan participar y que ningún pequeño se quede fuera de las actividades porque no tienen recursos. Somos una agrupación compuesta por dos clubes que tienen un enfoque deportivo, pero también social, y cuando un niño o un apoderado no puede participar por alguna razón económica, tratamos de hacer lo imposible para que participen. Por eso, iniciaremos esta campaña durante los próximos días para que nadie quede fuera de este lindo proyecto llamado Unión O’Higgins”.

Cabe destacar que en Unión O’Higgins participan alrededor de 90 jugadores, de entre 5 y 44 años, en las series de Escuelita, Escuelitas Mayores, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Adulta.

Ante cualquier consulta o requerimiento comunicarse a los siguientes teléfonos: +569 99 46 66 12 – +569 50 15 40 64.