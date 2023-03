En la tarde de hoy el Municipio de Rancagua entregó una declaración pública sobre los hechos ocurridos esta mañana, donde personal de la PDI por orden de fiscalia en el marco de una investigación de irregularidades en licitaciones de Cormun de Rancagua, la cual indico lo siguiente:

DECLARACIÓN PÚBLICA

Tras diligencias realizadas esta jornada por la PDI en la Municipalidad de Rancagua, la Corporación Municipal de Rancagua y el domicilio particular del alcalde Juan Ramón Godoy, el edil comunica a la opinión pública lo siguiente:

1.- Como alcalde de Rancagua y presidente de la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua, soy la principal persona interesada en que se investiguen todos los hechos y que se llegue a la verdad. No tengo nada que ocultar y siempre he estado disponible para todos los requerimientos que realicen las instancias pertinentes. Por este motivo, y con el objetivo de contar con la asesoría legal que se requiera, es que he decidido contar con los servicios del estudio de abogados Colombara.

2.- La causa judicial tiene su origen en un informe de Contraloría que yo mismo requerí, cuando solicité que los procesos de adquisiciones de la corporación se hicieran conforme a la Ley de Compras. Este informe está en proceso de contestación y ya se presentaron las denuncias y querellas que correspondían.

3.- El periodo que fue analizado por Contraloría contempla seis meses de mi gestión, así como parte del tiempo en que fue alcalde de Rancagua don Eduardo Soto.

4.- En todo el tiempo en que he ocupado el cargo de alcalde de Rancagua, una de mis mayores preocupaciones ha sido la transparencia y la probidad.

5.- Respecto a la diligencia que realizó la PDI en mi domicilio, debo reiterar que siempre he estado dispuesto a colaborar con la justicia y todas las instancias en que se requiera mi cooperación. En esta diligencia la policía encontró una suma de dinero, que corresponde a ahorros personales debidamente justificados y que corresponden a un fondo de emergencia por temas médicos, pues mi hija padece una situación compleja y debo tener estos dineros para asumir la compra de medicamentos y eventuales internaciones.

6.- En mi calidad de alcalde, una de mis mayores preocupaciones es velar por el buen uso de los recursos públicos de Rancagua. Por esto, reitero mi compromiso con la probidad y la constante colaboración con la justicia.