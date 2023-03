Por: Arturo Vásquez Rojas.

La Segunda División Profesional tiene una nueva fecha programada para este fin de semana. De los equipos de la región, Deportes Rengo verá acción y lo hará en calidad de local, mientras tanto, General Velásquez debió suspender su duelo debido a que tenía que viajar al sur del país, en donde la ciudad de Los Ángeles aún sufre por los incendios que la han afectado hace algunas semanas.

EN RENGO SE VIVIRÁ UNA FIESTA

El conjunto ‘Oro y Cielo’ jugará este domingo, como local, frente a Deportes Limache. El cuadro de la región de O’Higgins cayó en su debut en el profesionalismo la semana pasada, donde fue derrotado por tres golea a uno ante Lautaro de Buin, resultado que lo tiene en la posición 12 del torneo.

El triunfo es absolutamente necesario para Rengo, ciudad que vivirá su primer partido oficial, en su casa, en el profesionalismo. Debido a aquello, se espera que llegue una gran cantidad de público en el estadio Guillermo Guzmán Díaz, para ver este interesante compromiso.

Los dirigidos por Matías Garrido esperan mostrar una mejor versión en este segundo partido, ya que en el primero no fue bueno el juego de Deportes Rengo.

GENERAL VELÁSQUEZ NO JUEGA ESTE FIN DE SEMANA

Tras su igualdad uno a uno frente a Deportes Concepción, como local, el cuadro de General Velásquez no verá acción durante la segunda fecha del campeonato de Segunda División. Esto se debe a que le tocaba ser visitante de Iberia, pero la ciudad de Los Ángeles, donde son locales los de la región del Bio Bío, han sufrido con los incendios en las últimas semanas, por lo que no han entrenado en condiciones normales y eso hace que aún no hayan debutado en el campeonato.

Es por eso que les tocará semana larga a los sanvicentanos, que deberán seguir preparándose para la tercera fecha, donde deberán enfrentar a San Antonio Unido, como locales.