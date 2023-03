ARIES (21 marzo – 20 abril).

Debido a los astros que rigen tu signo en esta época del año, vivirás una pasión digna del mejor guion cinematográfico. Aprovecha tu buena estrella e intenta sacar partido también en lo laboral; te hará falta para afrontar una dura jornada.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Pueden volver algunas ilusiones afectivas sobre una persona del pasado, aunque debes tener en cuenta que desmoronará tu presente y hará que te replantees el futuro. Deberás dar algunas explicaciones a algún familiar o vecino, al que has estado molestando.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Comprobarás en estos días que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. No has aprendido tanto como creías en algunos terrenos de tu vida, y tendrás que seguir en ello si no quiere sufrir más veces.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La buena información será hoy todo un lujo para tus intereses; si estás atento conseguirás tomar ventaja en el trabajo o en las relaciones personales gracias a tu habilidad para descifrar los mensajes que verdaderamente importan.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tendrás que ser más realista con las personas para no llevarte desengaños. Tómalas como lo que son y no como lo que te gustaría que fuesen y te llevarás mejor con todo el mundo. Tranquilidad en el terreno laboral.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Procura cerrar el grifo de los gastos caprichosos, ya que tu economía no te permite grandes alegrías. Tendrás que explicárselo a algún miembro de tu familia, pero lo entenderá mejor de lo que crees.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Pueden rebrotar en estos momentos los conflictos familiares abiertos en los últimos días, por eso deberás tener la mente muy clara y no complicar más las cosas con reproches que no sirvan para solucionarlos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Como todos los años, hoy te propondrás terminar ese proyectos que tienes a medias desde hace tiempo, un empeño difícil de cumplir pero en el que vas ganando experiencia. Ahora lo vas a conseguir si no te pierde la impaciencia.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Excelente momento para el conocimiento de otras culturas y otros países, los viajes te permitan conocer realidades que te serán muy útiles para tu desarrollo personal. Cuentas ahora con la sensibilidad necesaria para sacarles provecho.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Deberás mostrar más moderación sobre todo en el terreno laboral; si exiges demasiado, terminarán por no tomarte en serio, hay que dar tiempo al tiempo. En el amor, atraviesas un momento crítico en tu relación. Sé paciente.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

La tranquilidad te rodeará hoy, disfrutarás del tiempo y el relajo mental necesario para reflexionar sobre lo que pretendes conseguir a medio y largo plazo. No te dejes llevar por la ambición y, si tienes pareja, consulta con ella para evitar falsas expectativas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu presencia será fundamental para calmar los ánimos de un buen amigo; aunque deberás dedicarle una parte considerable de tu tiempo, luego te sentirás satisfecho. Si no quieres seguir acumulando estrés, practica algún deporte.