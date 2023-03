Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Surgirán muchas posibilidades de viajes que te apetecerá hacer solo, es decir sin pareja, y tendrás que cruzar fronteras que no habías previsto. Puede que no haya marcha atrás, así es que tendrás mucho en qué pensar.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El fin de semana te ha dejado algo tocado emocionalmente, y te vendrá muy bien sumergirte hoy en el trabajo para olvidar ciertas actitudes de algunas personas que creías tus amigos. Pero deja algo de tiempo para dedicar a la familia.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si en el terreno afectivo las cosas no marchan como tú preveías, tal vez debas replantearte la estrategia inicial. Si no te sientes con la sartén con el mango, pon tus propias condiciones para reconducir la situación, y a ver qué pasa…

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Hoy vivirás una auténtica lucha contra el tiempo. Las prisas serán tus compañeras durante todo el día, a veces acertadamente y otras provocando errores garrafales. Estarás suficientemente fuerte como para hacer un esfuerzo físico sin sufrir graves consecuencias musculares.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tus relaciones sentimentales se van a ver afectadas por aspectos externos que tienen que ver con el pasado fin de semana. Puede que se inicie así una crisis larga, en la que deberás poner mucho de tu parte para seguir adelante, si te sigue interesando la relación.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tienes algunos problemas de comunicación en tu entorno, sobre todo si tienes hijos. Los astros se ponen hoy de tu parte para limar asperezas y hacer fluir las buenas ideas. No lo desaproveches.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Si económicamente tu situación no es boyante, en el terreno del amor los astros tienden a favorecer tus intereses. Las sorpresas agradables en el terreno emocional cambiarán tu perspectiva de la vida.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tendrás cerca de ti a una persona muy molesta, que acaso te incordie más de los que puedes aguantar. Procura ignorarla, será cuestión de experiencia y diplomacia. Busca el consejo de tu pareja o de algún amigo si la situación se mantiene en el tiempo.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Deberás volver a la dinámica que en principio te unió con tu pareja, y que no es otra que la comunicación y la franqueza. Deberías buscar más tiempo para estar en compañía juntos y planear actividades que habéis dejado de hacer.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Momento adecuado para iniciar proyectos o negociaciones profesionales, que ya venías maquinando desde hace tiempo. Sé cauto con los comentarios. En lo sentimental, aprovecha una buena racha de gran atractivo físico.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

No confíes demasiado en las personas que tienes alrededor en el trabajo, muchos son buenos amigos, pero hay uno al que no le gustas un pelo y te tiene mucha envidia. No es mala persona, pero no va a permitir que le hagas sombra en ese proyecto nuevo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Si estas soltero, sin compromisos que te aten a los demás, puedes madurar hoy una decisión que sería importante para tu futuro. Recibirás una carta muy personal y reveladora. Día de suerte en el juego.