Hace un año, Myriam Sánchez se sumó a la División El Teniente, específicamente a la Superintendencia de Ingeniería de la Fundición Caletones, donde hoy ejerce como jefa de Proyectos en el área de Inversiones.

“Había una cartera de proyectos incipiente que estaban preparando y necesitaban a alguien que la liderara y se uniera el equipo. Comenzamos ordenando la estructura que teníamos para, poco a poco, materializar cada una de las estrategias definidas en la cartera”, cuenta la ingeniería, quien previo a su arribo a El Teniente pasó por las divisiones Andina y Ventanas de Codelco.

¿De qué se trata tu trabajo?

Desarrollamos iniciativas de inversión como reemplazos de equipos, continuidad operacional o de rentabilidad, que son de corto plazo y que apuntan a aportar valor al negocio de la Fundición.

Tenemos, por ejemplo, un proyecto muy importante que no ha sido fácil, pero sí muy bonito. Hay que reemplazar un equipo que cumplió su vida útil en la planta de tratamiento de efluentes y estamos materializando el levantamiento de tecnología en el área, con un sistema de filtrado que nos va a permitir mejorar nuestros procesos, hacerlos más seguros, confiables y reducir costos de mantención y operación.

También trabajamos en proyectos asociados a sustentabilidad, cambios de equipos, aumentar vida útil de algunas áreas. En definitiva, proyectos que están pensados en el corazón del negocio y que nos permiten trabajar de manera más segura a todos y con mayor confiabilidad.

¿Cómo ha sido para ti este año en El Teniente?

Ha sido muy desafiante. Si bien dentro de la línea que he desarrollado siempre he trabajado en las gerencias de Proyectos de la Corporación, esta es la primera vez que estoy en un área operativa y me ha abierto un mundo totalmente diferente.

Es una forma distinta de hacer proyectos, en la que se conecta rápidamente con el área operativa, se construyen redes y se trabaja en equipo, de forma colaborativa, donde se logra comprometer con los proyectos de forma diferente. Hoy pienso diferente, pienso en conectar con las áreas y en trabajar para ellos, no para el proyecto, sino que para la Fundición.

Y además te cambiaste de ciudad…

Fue una locura, muy rápido el cambio, la búsqueda de casa. Tengo un pequeño de cuatro años que prontamente va a cumplir cinco. Nos vinimos para acá con mi marido, él también trabajaba en Codelco Ventanas, él llegó a la Gerencia de Proyectos y yo me vine al área de operativa.

Nos instalamos acá confiando en este desafío que emprendemos, en continuar nuestro desarrollo profesional aquí en El Teniente.

¿Qué significa para ti trabajar en El Teniente?

Antes había trabajado en el área privada y cuando conocí Codelco fue un mundo totalmente diferente. El mundo privado desarrolla los proyectos de una manera y en la Corporación he conocido a profesionales que están trabajando y comprometidos con el aporte y valor no solo a la Corporación, sino que al país.

Aquí, uno siente que está trabajando por un objetivo más grande, para aportar mis conocimientos al servicio del país. Ese sentimiento lo he ido recogiendo y yo, que he trabajado en tres divisiones de Codelco, veo que está presente, que no podemos parar, que tenemos que hacer bien el trabajo y entregar el producto, porque lo necesitamos a todos. No podemos fallar y hay que hacerlo bien, siendo austeros y economizando, porque la plata no es nuestra, es de todos los chilenos.