Si bien el año pasado marcó el retorno a las clases presenciales después de la pandemia, por las restricciones que aún existan no se había realizado un acto masivo con escolares. Pero este año escolar comenzó de manera distinta, miles de estudiantes de los diferentes establecimientos educacionales pertenecientes a la Corporación Municipal de Rancagua se dieron cita pasadas las 9 de la mañana en el estadio El Teniente para vivir un masivo acto de inicio del año escolar, pero esto no fue lo único que se celebró en el mundialista. En la ocasión también se oficializó el himno de Rancagua, el que si bien tradicionalmente era cantado en diversas ocasiones no había sido declarado como tal por el municipio.

La letra del himno fue escrita en 1943 por el poeta rancagüino Oscar Castro y años después musicalizado por el recordado profesor, director de coros Fernando Morales. Si bien este himno se mantenía vivo era cantado más bien de oídas, por lo que para rescatarlo en su riqueza original fue necesaria una labor de meses de investigación en los archivos tanto de diario El Rancagüino como en los archivos municipales por parte de la Fundación Comunicación y Desarrollo.

Así se logró el rescate de la partitura original y el himno fue musicalizado en forma moderna con una orquesta de doce instrumentos que fueron grabados por separado donde además se le agregó la voz de la cantante lírica Patricia Cifuentes, quien fue alumna del Liceo Bicentenario Oscar Castro Zúñiga mientras que la musicalización estuvo a cargo de Alejandro Cantillana.

El decreto exento firmado por el alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy y el consejo municipal establece que desde ahora el himno de Rancagua deberá ser cantado en todos los actos públicos de los establecimientos pertenecientes a la Cormun, en este contexto para su difusión cada director recibió en la ceremonia un pentdrive con material audiovisual sobre el himno.

Así lo explicó el Director de la Dirección de Educación de la Corporación Munipal, Sergio Fuentes ”es un hito muy importante, si bien lo teníamos nunca antes se había formalizado por lo tanto, todos los establecimientos educacionales de la CORMUN y haremos las gestiones para que se pueda cantar en todos los recintos de la comuna. Estoy muy feliz por este hito”.

Mientras que el jefe comunal, Juan Ramón Godoy, consultado sobre este comienzo de clases año 2023 dijo que “quisimos hacer este masivo ingreso de año escolar, en un estadio mundialista con historia, estamos marcando historia en la ciudad de Rancagua. Este reconocimiento va a nuestro gran poeta Oscar Castro y también al profesor Fernando Morales que musicalizó el himno de Rancagua”.

En la ceremonia estuvo presente precisamente la hija de Fernando Morales. Sonia Morales Aguirre, expresó su alegría por este gran reconocimiento “encuentro notable este acto que destaca de manera tan importante a mi padre, y a Oscar Castro, porque no es habitual que los chilenos reconozcamos a la gente nuestra, tenemos cierta tendencia a reconocer lo extranjero, pero lo nacional no, me parece un gran logro, sumado a que desde hoy Rancagua tiene oficialmente un himno para cantar y representarnos de alguna manera al mundo”.

En esta ceremonia estuvieron presentes los concejales Hugo Guzmán, Valentina Cáceres y Cristian Toledo, el consejero regional Mauricio Valderrama, el director de Directorio de la CORMUN, Sergio Shipley, además de los directores y directoras de los establecimientos educacionales y jardines infantiles pertenecientes a la Corporación Municipal de Rancagua.

Himno de Rancagua:

CORO

En Rancagua dio trémula nota

el clarín de la muerte al sonar

y fue un riego la sangre patriota

para el árbol de la libertad.

Ave Fénix, que nunca perece

revestida de un nimbo triunfal,

¡Oh Rancagua! Tu gloria florece

en un loco heroísmo inmortal.

En tu cielo se vio reflejada

una hoguera de inmenso fulgor

de tu plaza la gran llamarada

y de O’Higgins el fiero valor.

CORO

En Rancagua dio trémula nota

el clarín de la muerte al sonar

y fue un riego la sangre patriota

para el árbol de la libertad.

Cual guirnalda de octubre, florida

en tus calles los nombres se ven

de los bravos que al darte sus vidas

un laurel ha prendido en tu sien.

Y una torre que el tiempo detiene,

centinela de honor y de luz,

para el pecho del héroe sostiene

de martirio y de gloria, una cruz.

CORO

En Rancagua dio trémula nota

el clarín de la muerte al sonar

y fue un riego la sangre patriota

para el árbol de la libertad.

Letra: Oscar Castro Zúñiga

Música: Fernando Morales