Convulsionadas están las aguas que rodean al Servicio de Salud O’Higgins. Y es que este lunes tuvo la sorpresiva visita de dirigentes regionales y bases de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fenats) Sexta Región quienes se manifestaron en las afueras de la entidad de salud regional.

Esto, para dar a conocer su rechazo ante el nombramiento por Alta Dirección Pública (ADP) para director del Servicio de Salud O’Higgins, puesto en que hace dos semanas fue nombrado Jaime Gutiérrez Bocaz quien estuvo once meses subrogando en el cargo “y no ha estado a la altura de su cargo exige”, indicó el Presidente Regional de Fenats y Presidente Fenats Base Hospital Regional Rancagua, Roberto Vasconcelos.

“Esta movilización es por el nombramiento del nuevo director del Servicio de Salud que nos pilla de sorpresa. Los dirigentes de la región, por lo menos de nuestra federación, están molestos porque se llevó a cabo un concurso por Alta Dirección Pública donde se gastó una millonada y queda este director que se ratifica como titular del cargo que no se estaba postulando y nos llega de sorpresa que fue nominado y su gestión no ha sido buena ni en su hospital de Santa Cruz, ni en la dirección, llevamos más de un año con él subrogando y no hemos conseguido nada. Este director no nos conviene por su mala gestión”.

En esta línea Vasconselo agregó “No podemos aceptar continuar con autoridades incapaces de lograr levantar y gobernar un Servicio de Salud que por mucho tiempo estuvo dentro de los primeros del país y ahora se encuentra dentro de los tres últimos”, entre otros puntos “es por eso que exigimos la salida del director del Servicio de Salud O’Higgins”, remarcó.

El Presidente Regional de Fenats, Roberto Vasconcelos detalló que los trabajadores están físico y emocionalmente desgastados y no han sido escuchados “tenemos funcionarios con sumarios que no han sido resueltos, funcionarios maltratados, la salud de los trabajadores está en último lugar, falta de funcionarios en estamentos más bajos y están hiendo pega doble o triple deteriorando la atención en salud, tenemos falta de insumos, tenemos altas listas de espera desde el 2016 que deben ser manejadas”.

Advierten que de no ser escuchados “estas movilizaciones se incrementarán en la región. Esperamos que las autoridades de la región nos escuchen”.