“Me encanta mi trabajo, cada semana ocurre algo diferente, no es algo encasillado o monótono” comenta Carla Figueroa González, Ejecutiva de clientes VIP de Monticello. “Mi trabajo consiste en gestionar todo lo que el cliente pueda hacer dentro de Monticello: sorteos especiales, invitaciones a cenar en restaurantes, encargarse de las reservas que deban efectuar en el hotel, etc.”. ¿Cómo lo hace para estar presente con sus dos hijos? “Contar con redes de apoyo. Tanto en la casa como en el empleo. Mis dos hijos han crecido con mi trabajo, saben que a lo mejor no estaré un fin de semana, pero los tres junto a mí marido sabemos que se compensará esa ausencia y encontraremos el espacio en la semana”.

Carla Figueroa González es una de las 12 trabajadoras de Monticello que recibe este miércoles 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, una distinción en reconocimiento a sus esfuerzos durante el último año. Tener un gran gusto por lo que hacen, compañerismo y por supuesto, el apoyo de sus familias, surgen como los grandes pilares para sus labores, que tienen puntos llamativos. Los otros 11 casos a continuación en ágiles historias.

María Monsalve Parra, Jefa de Transporte de Monticello

‘¿A qué hora duerme?’ le preguntaron hace poco. A cargo de los servicios de movilización para trabajadores del casino, proveedores o el traslado de diversos artistas, clientes y ejecutivos, vive con un reloj en su cabeza. Ella lo toma con humor: “Cuando a una le gusta mucho lo que hace, de alguna manera busca el equilibrio. Para mí la programación es muy importante, te permite que las cosas salgan bien y lograr un equilibrio”.

Ese equilibrio también le permitió a Monsalve Parra ir, en su calidad de bombera de la quinta compañía de Rancagua, a combatir los incendios que han afectado a la zona centro sur de Chile. “Con una tragedia así, si no iba para apoyar en la contención de la gente afectada, dejaba de sentirme bien conmigo misma”.

Ivette Ibarra Carreño, Asistente de Cocina

Reconoce que los horarios de trabajo son exigentes, pero su amor por la cocina lo arregla todo. ¿Y de dónde proviene ese amor? De su abuela. “Cuando niña estaba siempre con ella en la cocina, mirando lo que hacía. Hacerlo ahora es algo maravilloso. Alimentar a las personas me llena de satisfacción porque siento que les doy algo mío para que estén contentas. Alegra mi alma”.

Carolina Zulián González, Ejecutiva de Atención Clientes

Su nominación entre las 12 trabajadoras destacadas de Monticello resultó una verdadera sorpresa. “Fui madre por tercera vez en noviembre. Estoy en uso de mi post natal y aún me quedan un par de meses para volver, jamás pensé que me seleccionarían”, comenta emocionada. Piensa que la responsabilidad con su labor ayudó a que su jefatura la considerara, todo, sin perder de vista el crecimiento de sus hijos.

Carolina Hernández Páez, Supervisora de Seguridad

Llegó a trabajar en seguridad sin saber manipular una radio de contacto. Y ya lleva más de 6 años. Le encanta, aunque reconoce que tiene sus sacrificios. “Me ha tocado ausentarme en algunas fechas importantes, pero tengo la fortuna de contar con el respaldo de mi familia, particularmente de mis hijos, que saben lo que hago”. ¿Lo que más le gusta? La dinámica de su trabajo, que le exige estar en constante movimiento y también relacionarse con la gente. “Siempre trato de ayudar”.

Luisa Verdugo González, Encargada de Beneficios Corporativos

Le toca ver toda la organización de eventos, convenios y beneficios internos para los trabajadores. Lograr un equilibrio para Luisa no es un mayor esfuerzo. “Me gusta lo que hago, y me motiva que a la gente le guste venir a trabajar”, sostiene. También destaca su activa participación en la obtención del sello Iguala que logró Monticello recientemente. “Me alegra que me valoren en la empresa y que te entreguen oportunidades para crecer laboralmente”.

Carolina Sepúlveda Delgado, Jefa de Turno de Máquinas de Azar

“Me gusta trabajar en el casino, todos los días pasan cosas nuevas. Yo soy bien reservada, hogareña” relata Carolina, pero al estar en la sala de juegos, eso cambia. Tiene una hija grande, lo que le facilita las cosas. El estar tranquila también la ayuda. “Nunca me he sentido discriminada, ni por la empresa ni por mis compañeros, para nada”.

Rosa Carolina Vocar Rubio, Garzona

“Tengo un hijo autista, necesita supervisión constante. Trabajar en Monticello ha sido como una terapia. Es muy entretenido, exigente sí, pero se pasa bien” comenta. Actualmente se desempeña en “El Discípulo del Chef” de Yuhui Lee. “Me ha tocado conocer gente famosa, son bonitos recuerdos que quedan en el alma”. Entre los famosos, enumera a la socialité estadounidense, Paris Hilton, al grupo Kiss o al cantante Roberto Carlos. También valora haber conocido el mundo de la televisión con los distintos chefs de Monticello.

María Verónica Diaz Guzman, Mucama

“Hay que ser fuerte, luchadora y aperrada. No queda otra. Yo soy mamá, dueña de casa y trabajadora. Ser fuerte y luchadora es un complemento para que a una le vaya bien. Cuando cierro la puerta de mi casa, me concentro en mi trabajo, y cuando estoy en mi casa, soy 100% mamá”, relata.

Patricia Alejandra Silva Padilla, Supervisora de Cajas

Cuadra las cajas de los más de 10 restaurantes de Monticello. Si bien el trabajo sube considerablemente el fin de semana, se declara feliz. “Me gusta lo que hago, es fundamental. Lidero un equipo pequeño, pero muy bueno. Confío mucho en mis compañeras, son un apoyo muy importante para que todo salga en orden”.

Alicia Del Carmen Báez Espinoza, Auxiliar de Aseo

“Me encanta hacer aseo y relacionarme con la gente. Me gusta el trato del personal de Monticello, tienen muy buen trato conmigo, nunca he tenido un problema en los nueve años que llevo aquí”.