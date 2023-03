Quienes han visitado la comuna de Pichilemu en los últimos días, se dieron cuenta que a nivel municipal existe una campaña para que el Cuartel que posee la Policía de Investigaciones en Pichilemu no se vaya y, por ende, sus funcionarios continúen realizando labores en el principal balneario de la región.

La campaña, “Que siga LA PDI en Pichilemu”, lleva ya varios días, con stands que se han dispuesto en diferentes puntos, donde la comunidad se ha acercado a firmar la petición, firmas que se esperan hacer llegar a instancias nacionales. Muchos vecinos y vecinas ya han firmado con el propósito de asegurar y defender la permanencia de la PDI en la comuna y, por lo tanto, en la Provincia Cardenal Caro, acogiendo así la convocatoria liderada por el Alcalde, Cristian Pozo.

Ante esta situación, consultamos en la Policía de Investigaciones de la Región de O’Higgins, donde se nos indicó que por el momento no existe una información oficial desde las altas esferas de la institución, por lo que no confirmaron ni descartaron una posible salida de la institución de la capital de Cardenal Caro, agregando que de haber una resolución oficial, se informará de manera oportuna a la región y los habitantes de Pichilemu.

La misma línea argumental siguió el Delegado Presidencial, Fabio López, quien aseguró que dicha información no está confirmada, que no existe nada oficializado y, que hasta el momento hay solamente estudios que realiza la institución, los que todavía no han sido dados a conocer.

Agregó que no es el indicado para catalogar si esta medida se justica o no, teniendo en cuenta que es un tema que no está confirmado ni descartado. “Cuando se haga oficial podremos nosotros emitir un pronunciamiento”, dijo el Delegado que no solo representa al presidente en la región, sino que a su vez tiene varias atribuciones en materia de seguridad pública.

A nivel municipal, ya que el alcalde de Pichilemu, Cristian Pozo, se encuentra en su período de vacaciones, conversamos con quien se encuentra subrogando, el administrador Municipal, Armando Arriagada, quien sostuvo, que esta noticia es de larga data, ya que hace un meses les llegó un rumor de que la PDI se iría de Pichilemu y de la Provincia de Cardenal Caro.

Añadió que la PDI está asentado en una vivienda cuyo arriendo cancela el municipio, el que fue renovado hace algunos meses, incluso sostuvo que fue la propia PDI quienes les recordaron que acercaba el fin del contrato del inmueble, por lo que fue renovado. Sobre este rumor, sostuvo que este emanó desde el interior de la institución, reconociendo que a la fecha no han recibido formalmente ningún oficio, pero recalcó que la información que tienen es que sería una determinación ya tomada, estudiándose sólo el cuándo.

Ante esto es que el municipio decidió reaccionar ante la posibilidad que se concrete la noticia, por lo que se inició la campaña de recolección de firmas, teniendo en cuenta que para la comuna es importante que la PDI permanezca en Pichilemu. De concretarse la salida, sostiene Arriagada, sería una medida que no se entiende teniendo en cuenta la población fija con la que cuenta Pichilemu, de cerca de 25 mil personas.

Es así que el trabajo que desarrolla la PDI en Pichilemu se valora a nivel municipal y, ejemplo de ello, es que se está dispuesto a seguir cancelando el arriendo del inmueble que los cobija, por lo que la campaña que se realiza apunta a que la comunidad se acerque, firme en diferentes puntos de la comuna, campaña que ha sido masiva y que ha tenido una muy buena respuesta. El objetivo es entregar estas firmas en el Ministerio del Interior.