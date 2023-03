Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Llegará un momento que por mucho que fuerces la máquina mental las ideas no brotarán con la agilidad que necesitas. Pero es normal a estas alturas de la semana. Es hora de relajarse y cargar las pilas. Verás cómo después todo fluye.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tendrás la sensación de que llegas al final del camino con más destreza que en ocasiones anteriores. Puede ser porque hoy es el final de tu semana laboral y no estás tan cansado como las anteriores. Comienzas, por ello, con fuerza los planes para el fin de semana.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Es un buen momento para ausentarte unos días; tus compañeros te ayudarán. Una nueva relación puede surgirá de esta escapada. Cuida tus ingresos y no ambiciones demasiadas cosas materiales. Aprende a valorar lo que ya posees.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Hoy tu organismo puede darte una señal de alarma. Conviene que visites al médico y te cuides un poco más; si no lo haces ahora el daño puede ser mucho mayor. No pases tanto tiempo dándole vueltas al trabajo y concéntrate más en ti mismo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

No exageres con esa fase ahorradora por la que estás atravesando, nadie tiene que salir afectado por tus arrebatos a la hora de comprar. Sencillamente, intenta ir siempre solo, para que nadie cuestione tus artes para escatimar.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre). Periodo muy intenso para tus relaciones amorosas. Estarás hecho un auténtico lío con varias personas a la vez rondándote la cabeza y para colmo, no es sólo el amor, sino que el poder y las ambiciones también influirán en ese laberinto. Buen día para cambiar hábitos de comida.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Las cosas no te están saliendo como pensabas en tus obligaciones profesionales. Tienes tiempo de rectificar en estos días y hacer los cambios necesarios, además de comprobar que sigues contando con la inestimable ayuda de algunos íntimos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Los dolores de cabeza que te surgen todas las noches pueden ser una consecuencia de una mala visión, vete a un oftalmólogo y que te gradúen la vista. El trabajo te va a agobiar más de la cuenta, pero también vas a recibir una recompensa por tu dedicación y entrega a la empresa.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Es hora de acabar con esa tendencia a fantasear que te lleva a imaginar paraísos donde no los hay. Sé un poco más realista, analiza las cosas con un poco más de perspectiva y, sobre todo, selecciona mejor a tus amistades, porque luego llegan las decepciones.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Es posible que te toque hoy cerrar página definitivamente, has dado algunas oportunidades de más y comprenderás que ya no puedes seguir haciéndolo. Lo mejor para ti será no insistir en una relación que ya no da más de sí.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero). Esta jornada podría llevarte hacia el terreno de la imaginación asociada a la creatividad. Tal vez sea el momento de que vuelques tus impulsos en forma de escritura, pintura o cualquier otra especialidad artística que te resulte agradable.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

El diálogo es la mejor arma que puedes utilizar en estos momentos con tu pareja. Las cosas te irán mejor. Afronta los problemas ahora, antes de que se hagan más grandes, y es posible que irreversibles.