La Directora Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio Araya, dio el inicio al año escolar en la región de O´Higgins, específicamente en un acto realizado en Machalí. La Socioeconomista de la Universidad de Valparaíso y Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile, en una entrevista con diario El Rancagüino habló del trabajo que están realizando para mejorar la alimentación de los estudiantes del país, y los otros desafíos que presenta la institución para este 2023.

La Junaeb es una institución pública en Chile encargada de la ejecución de políticas sociales del Estado, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los estudiantes y promover la igualdad de oportunidades. Junaeb tiene una variedad de programas y servicios destinados a estudiantes de educación básica, media y superior.

Algunos de los principales programas de Junaeb son:

Alimentación Escolar: Este programa busca entregar alimentación a los estudiantes más vulnerables de establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados.

Becas de Educación Superior: Estas becas son otorgadas a estudiantes de bajos ingresos que deseen continuar sus estudios en la educación superior, y cubren gastos como la matrícula, el arancel y la mantención.

Programa de Salud Oral: Este programa entrega atención dental gratuita a estudiantes de educación básica y media, con el objetivo de promover una buena salud oral y prevenir enfermedades dentales.

Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE): La TNE es una tarjeta que permite el acceso a descuentos en el transporte público para estudiantes de educación superior.

Actividades Recreativas: Junaeb también organiza actividades recreativas y culturales para estudiantes, con el objetivo de fomentar su desarrollo integral y bienestar emocional.

En ese contexto la directora explicó que en total son 39 los programas, pero el de alimentación es uno de los más importantes “hoy día estuvimos supervisando, hemos trabajado mucho para que los jardines estuvieran abastecidos desde el primer día, y los niños y las niñas tuvieran su alimentación. Tenemos gran desafíos, donde debemos potenciar el consumo de frutas y verduras, donde tenemos que hacer el trabajo con la familia y la comunidad para que los estudiantes tengan una alimentación balanceada, nutritiva y que tenga todos los productos, no solo lo que a ellos les guste” destacó la directora.

También dio a conocer que actualmente la institución está a cargo de la Tarjeta Nacional Estudiantil, llamada TNE, “Hoy estamos en el proceso de toma de fotografía de la TNE, en marzo estamos trabajando con los estudiantes que pasan de cuarto medio a la enseñanza superior, de octavo básico a primero medio y quienes sacan por primera vez la básica, es importante recordar que la TNE funciona los 365 días del año, las 24 horas.

Camila Rubio, adelantó que la tercera semana de marzo se comenzará con la entrega de útiles y en mayo o junio comenzará la repartición de computadores para los estudiantes de séptimo básico. “Se entregan en esta fecha ya que los computadores deben tener ciertas condiciones específicas como programas que exige el ministerio de educación. Estos aparatos son gratuitos y para los estudiantes que los acompaña toda su trayectoria educativa”.

PROGRAMAS MEDICOS Y ALIMENTO

Con respecto a los problemas que se dieron a conocer el año pasado sobre la ejecución de algunos de los programas médicos y la falta de recursos y personal, la directora de Junaeb, explicó que “tuvimos una dificultad que venían los programas atrasados, además como fueron programas de intervención en colegios durante la pandemia, ya que en esos años no se realizaron por que los colegios no estaban abiertos, generó un gran retraso en las consultas y se acumularon harto. Ahora lo que estamos haciendo las licitaciones, pero una de las dificultades que tenemos, algunas veces, es encontrar en las regiones los profesionales médicos que quieran ser parte de este programa. Estados haciendo comparaciones de precios para que este trabajo sea más atractivo y que especialistas puedan postular del programa que tiene mucho impacto en la población estudiantil como son los temas oftalmológicos, de salud oral, y tamizaje de columna, ya que no es lo mismo un niño pueda ver o no las letras en la pizarra para poder estudiar”.

La directora de la Junaeb hablo de la Beca de Alimentación, donde recalcó que para obtener el beneficio los estudiantes de educación superior no deben postular “no se postula, ni se hace ningún trámite, este es automático cuando los alumnos tienen un beneficio de gratuidad o beca que le genera un beneficio de arancel, ahí se les asigna de forma inmediata. Este es un apoyo importante que subió en el mes de marzo a 32 mil pesos, luego subió a 37.000, luego pasará a los 40 mil y en julio llegará a 42 mil pesos”.

Estos recursos son entregados para que el estudiantes pueda utilizarlos para su alimentación en diversos lugares como es comprar en supermercados, restaurantes adheridos. “los recursos comienzan a transferirse el 9 de marzo a un grupo de estudiantes, que depende de cuando se matricularon. Los que se matricularon en enero lo recibirán ahora y más adelante los que faltan según el tiempo que las universidades vayan informando la matrícula de los alumnos. Este proceso en abril se regulariza por completo”, detalló la directora nacional de Junaeb.