Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

No te dejes deslumbrar por los aspectos más intelectuales de una relación, éstos no deberían sustituir a los sentimientos más genuinos, si así fuera, sabes que tarde o temprano la cosa acabará mal.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Hoy no te sonríen las estrellas. Venus no tiene fuerza protectora y tú, acostumbrado a que te solucionen las cosas tendrás que enfrentarte a las adversidades para entender qué es lo que pasa. No trates de evitar tus problemas y afronta tu suerte… unas veces se gana y otras se pierde.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Comienzas una etapa muy propicia para las nuevas amistades, en actividades de grupo que den rienda suelta a tu afán de sociabilidad. Pero ojo, no bajes la guardia porque alguien puede defraudarte con falsas promesas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Influencias de nuevo cuño a tu alrededor pueden hacer que tu manera de pensar respecto a cuestiones importantes de la vida se esté modificando, de forma que tendrás ideas e intereses diferentes, que pueden crearte en principio algún problema familiar.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Comienzas a sobreponerte a la situación de melancolía en la que se te has sumido durante unos días y empiezas a ver todo con más optimismo. No olvides lo que tus amigos y tu pareja han hecho por ti en estos momentos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Hay lugares de tu infancia o que te traen recuerdos agradables que te gustaría visitar en algún momento, y lo cierto es que en muchos casos solo tienes que ponerte a ello y organizarte. Estos días los astros te ayudarán a concretar algún viaje a la nostalgia.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Hoy es tu día de suerte. El amor te sonríe y las personas que quieres te lo demostrarán. No tienes que trabajar y puedes dedicarte a esa lectura que te apasiona. Tu familia te dará una alegría y tus amigos te han preparado un plan de los que más te apetecen; …¡no desperdicies ni un momento del día!

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Te sentirás especialmente hogareño, con ganas de pasar las horas junto a la familia, pero ten especial cuidado con tus repentinos cambios de humor, si no quieres que un día que prometía ser perfecto acabe estropeándose por tu culpa.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Debes superar tu tendencia actual al aislamiento, que no te beneficia profesionalmente. Hay nuevos horizontes y expectativas, que todavía puedes alcanzar. Acepta el consejo de un familiar cercano.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Jornada marcada por el optimismo y el ánimo positivo, que te harán vivir alegremente y disfrutar de cada uno de los momentos que se te ofrecen. Saldrá a relucir toda la fuerza interior que posees.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Te sentirás muy seguro en tus relaciones personales, las palabras fluirán con una inspiración inusitada. Sobre todo, sentimentalmente, notarás cómo se abren ante ti puertas hasta ahora desconocidas, relacionadas con el corazón.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Es imposible gustar a todos y quedar bien con todo el mundo. La simpatía es siempre de agradecer como norma general, pero en ocasiones es mejor saber cortar a tiempo y poner a la gente en su sitio.