Hoy en la noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles se conocerán los vencedores de la 95ª edición de los premios Óscar, en la que “Everything Everywhere All At Once” lidera la carrera con once nominaciones. De cerca le siguen “The Banshees of Inisherin” y “Im Westen nichts Neues”, con nueve cada una. A la espera de que se desenrolle la alfombra roja y se sepa quiénes serán los vencedores, estos son los nominados en algunas de las categorías principales.

Diez cintas se baten este año por el premio a mejor película: “Everything Everywhere All At Once”, “The Banshees of Inisherin”, “Im Westen nichts Neues”, “Elvis”, “The Fabelmans”, “Tár”, “Triangle of Sadness”, “Women Talking”, “Top Gun: Maverick” y “Avatar: The Way of Water”. Los expertos de Goldderby, una página estadounidense de predicción de premios, señalan como favorita “Everything Everywhere All At Once”.

La película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Schneinert no era a priori carne de premios de la Academia, y se acercaría más a una obra indie. Pero, aun así, esta historia de ciencia ficción, adornada con acción, kung fu y humor, romance, drama familiar y mensaje social, se ha hecho con el mayor número de nominaciones.

Evelyn, interpretada por Michelle Yeoh, es copropietaria de una lavandería, con un matrimonio herido y una auditoría de Hacienda. Y es, también, una superheroína, la única persona capaz de salvar el universo, el suyo y todos los universos en los que ella vive una versión diferente de ella y su vida. Los Daniels, como se conoce al dúo de directores, publicaron un post en su cuenta de Twitter tras las nominaciones en el que utilizaron una imagen animada de la película en la que se ve a Evelyn en un momento en el que se pregunta qué está pasando. “Everything Everywhere” fue uno de los descubrimientos y sorpresas del 2022.

MEJOR ACTRIZ, UNA DURA PUGNA.

En la categoría de mejor actriz, en la que compiten Yeoh, Cate Blanchett, Ana de Armas, Adrea Riseborough y Michelle Williams, la pugna, al menos entre los expertos de Goldderby, está entre las dos primeras, con Blanchett por delante. La actriz da vida en el drama “Tàr” a una música y directora de orquesta llamada Lydia Tàr. “Nunca me había encontrado con una historia como esta. O un personaje como este. Ella habitaba mis sueños”, dijo la actriz, que ha sido nominada en ocho ocasiones y ganado en dos, a The Guardian.

Para Yeoh, por su parte, es la primera nominación y de ganarlo, sería la primera mujer asiática en hacerse con el premio. “Creo que esto va más allá de mí”, dijo Yeoh a The Hollywood Reporter sobre su candidatura. “Representa a tantos que esperaban ser vistos de esta manera, tener un puesto en la mesa, decir: Yo también valgo, yo también necesito que me vean”.

En la categoría masculina se verán las caras Colin Farrell, Brendan Fraser, Austin Butler, Paul Mescal y Bill Nighy. Entre los favoritos se encuentran los tres primeros, por sus respectivos trabajos en “The Banshees of Inisherin”, “The Whale” y “Elvis”. Austin se hizo con el Globo de Oro, considerados la antesala de los Óscar, por su interpretación del Rey del Rock. “Estaba intentando procesarlo e intentado averiguar si estaba soñando o no”, dijo el actor a USA Today sobre la nominación.

Por su parte, Brendan Fraser ha sido reconocido por su trabajo en “The Whale”, de Darren Aronofski, en la que da vida a un profesor de matemáticas con obesidad. Esta es la primera vez que Fraser, que alcanzó la fama en los noventa, es nominado a los premios de la Academia. “Sorpresa, asombro, felicidad, esperanza y humildad porque incluso estar nominado es el logro de una aspiración que cualquier actor estaría en apuros para no admitir que tenían la esperanza de siquiera atreverse”, dijo sobre cómo se sentía, según publicó Variety.

En esta edición, no hay mujeres en la categoría de mejor dirección. Los directores que esperarán oír sus nombres son Daniel Kwan y Daniel Schneinert, Steven Spielberg, por “The Fabelmans”; Martin MdDonagh, con “The Banshees of Inisherin”; Todd Field, por “Tár”, y Ruben Östlund por “The Triangle of Sadness”.

Los directores de “Everything Everywhere All At Once”, que recientemente se llevaron el premio del Sindicato de Directores, son los favoritos de los expertos de Goldderby, acompañados por el ya veterano en estas ceremonias, Spielberg. Con más de una veintena de nominaciones a sus espaldas, el director ganó las dos primeras de sus tres estatuillas en 1994, a mejor película y dirección, con “The Schindler’s List”.