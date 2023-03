Esta semana se detecto el primer caso de la enfermedad en un testeo de rutina en la planta de Agrosuper ubicada en cercanías de Chancón.

Hoy el Ministerio de Agricultura junto al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), confirmó el primer caso de Gripe Aviar en la planta Agrosuper ubicada al poniente de Rancagua, región de O’Higgins, debido a esto que el SAG suspendió la certificación de exportación de productos avícolas, por lo que durante 28 días no se podrán exportar en Chile productos de este tipo.

Desde el Ministerio de Agricultura explicaron que «esta pandemia, esta gripe se transmite por la saliva y excretas de las aves y no por la carne, por lo que el consumo por parte de humanos no afecta en nada». Agregando que “Cumpliendo los más altos estándares, se ha informado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y se ha procedido por tanto a cerrar la exportación de carnes de ave”.

Por su parte la Empresa Agrosuper confirmó la positividad de las muestras e informó que se realizaron las medidas de contención de las aves que se encontraban en el recinto afectado. Hecho que también fue informado por el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela a través de una conferencia de prensa donde se señaló que “Tras el hallazgo, el SAG activó el protocolo existente que implica el sacrificio de las aves afectadas y el aislamiento de la zona, medidas sanitarias que tienen como fin evitar la diseminación de la enfermedad a otros planteles avícolas.”

La directora nacional (s) del SAG, Andrea Collao, remarcó que la detección de estos primeros casos se dio en el marco de la estrategia sanitaria que han estado implementado hace cuatro meses.

“El Servicio Agrícola y Ganadero ha venido desarrollando ya hace casi cuatro meses una estrategia sanitaria en torno a la prevención “, señaló Collao.

“En menos de 24 horas se ha realizado una detección precoz, lo que refleja que el sistema sí funciona y por ende necesitamos recalcar las medidas de bioseguridad que deben tener los establecimientos”, aseveró.

DECLARACIÓN PÚBLICA DE AGROSUPER

A través de un comunicado la empresa Agrosuper indicó que “Un reciente control preventivo rutinario de sanidad animal en un sector productivo de pollos de la Región O´Higgins presentó desviaciones en uno de los parámetros, activándose de inmediato el protocolo correspondiente en conjunto con el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), el cual confirmó un caso positivo de influenza aviar en dicho sector. De inmediato activamos los protocolos de bioseguridad en conjunto con la autoridad, con el objetivo de contener el foco y evitar su propagación a otras instalaciones productivas de la compañía. Asimismo, se bloqueó el movimiento y trabajos en el sector en cuestión y, actualmente, se están monitoreando todos los sectores de aves cercanos donde, hasta ahora, no se han presentado síntomas. Queremos ser enfáticos en señalar que la manipulación y el consumo de carne de pollo es completamente seguro y que todos nuestros productos son totalmente inocuos. Asimismo, seguiremos cumpliendo con el normal abastecimiento a nuestros clientes”

Según información de la empresa las aves afectadas solo representan al 1% del total de pollos que mantiene en sus granjas.

TRANQUILIDAD A LOS CONSUMIDORES

Si bien este primer caso confirmado de Gripe Aviar ha afectado a un gran número de aves reproductoras, desde Chilehuevos aclararon que este brote no pone en riesgo la producción comercial de huevos en la región de O’Higgins ni del país.

“Nuestros productores continúan operando bajo altos estándares de bioseguridad y con un constante monitoreo”, sostienen. De esta manera, se les “permite asegurar el suministro de huevos en el país y la salubridad de estos”.

“Los huevos pueden seguir consumiéndose de manera segura, ya que la producción infectada o en riesgo se elimina”, precisan. Asimismo, recalcan que “todo lo que se comercializa está libre de Influenza Aviar”.

Por su parte desde la industria, José Luis Domínguez, presidente de Chile Carne, expresó que “dados los protocolos que tenía el SAG y la implementación, se logró alertar temprano y por lo tanto ya se está actuando para contener (…) Ojalá en menos 30 días se pueda recuperar la condición de país libre de influenza aviar que siempre hemos” sostuvo el representante del gremio.

Durante este periodo de 4 meses el SAG ha muestreado a más de 16 mil aves de traspatio, a casi 4 mil aves industriales y a casi 3 mil aves silvestres, con el fin de detectar oportunamente la presencia del virus y tomar las medidas necesarias para minimizar lo más posible su impacto en el país.

El SAG pidió a los dueños/as de aves de corral a extremar las medidas de bioseguridad en sus instalaciones, principalmente encerrando a sus aves para evitar el contacto con aves silvestres u otras que pudiesen estar afectadas, para evitar el contagio de sus aves con influenza aviar altamente patógena y ante la sospecha de síntomas se contacten de inmediato al SAG a través de los siguientes canales de comunicación: