ARIES (21 marzo – 20 abril).

Plantéate el salir un poco menos y cuidar más de tu familia. Te va todo bien, pero te arriesgas a estropearlo si no te centras en lo que es realmente importante para ti. Si es necesario haz una lista de tus prioridades sentimentales y laborales, para no perder el rumbo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Llegarás a pensar que te has pasado de listo con alguno de tus amigos y que están enfadados contigo. La conciencia te machaca y los malos presentimientos te acechan. Piensa que todo puede estar en tu mente… es una probabilidad bastante segura.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La confusión comienza a rodearte en el terreno laboral, pero te vendrá bien para clarificar ciertos aspectos, comenzando por tu capacidad profesional y tu situación en la empresa. Puedes salir reforzado de la batalla.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los pequeños placeres de la vida te sacarán hoy de un pequeño bajón emocional en el que puedes caer tras alguna discusión con una persona querida o de tu entorno más inmediato. Dar un paseo o disfrutar de momentos de intimidad te servirá.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Debes controlar tu tendencia a dominar todos los detalles, tanto en tu vida amorosa como en la profesional, pues te puede crear más conflictos de los esperados. La alegría será tu talismán para evitar problemas de salud.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

El trabajo te irá hoy como la seda, todo recto sin problemas hasta conseguir tus objetivos, siempre que no caigas en la tentación de desviarte con comentarios hacia tus jefes u otros compañeros que solo te traerán complicaciones.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tendrás que buscar aliados en el terreno profesional si quieres avanzar en tus objetivos. Gánate la confianza de quienes te rodean para que remen en tu dirección, o de lo contrario te resultará prácticamente imposible lograr lo que buscas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Eres muy voluble con tus sentimientos y por ese camino no conseguirás un verdadero equilibrio sentimental. Quizás no has encontrado a tu pareja ideal. Olvida las dietas milagrosas, pueden afectar a tu salud.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tratarás de cambiarte de lugar de residencia, pero habrá algo que te echará para atrás. La economía puede ser ese aspecto que frente tus intereses, pero habrá, además, otros aspectos que influyan.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Te sentirás muy tentado por las relaciones serenas y románticas en las que vivirás acontecimientos muy distintos que te apetecerá conocer. Puede que suenen campanas de boda o puede que sólo sea un aviso para sentar la cabeza.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Se pueden presentar problemas en el trabajo que te producirán una sensación de abandono y desinterés. Es el momento para recapacitar sobre la necesidad de un cambio radical. Te llegan buenas noticias de un ser querido.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Te vas a levantar con la necesidad de empezar un nuevo trabajo porque el que tienes no te realiza ni te llena, pero la situación no está como para elegir, así que trata de buscarle el lado positivo a lo que ya es tuyo.