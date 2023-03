-La Ley de Alivio Tributario establece que, hasta el 30 de abril de este año, los deudores podrán suscribir convenios de pago de hasta 48 cuotas con este organismo público, por impuestos adeudados y que estén vencidos hasta el 30 de junio de 2022.

Foto: Nico Carrasco.

Para solucionar y regularizar definitivamente la situación tributaria de miles de deudores, la Tesorería General de la República (TGR) recordó a la comunidad que se encuentra vigente sus convenios especiales de pago entre los que se encuentra la Ley FOGAPE y de Alivio Tributario N°21.514.

Sobre esta última, el Ministerio de Economía informó hace algunos días que ya iban en el país unos 22 mil convenios de condonación de intereses y multas con la TGR, organismo público que entrega convenio a mipymes que cumplan con los requisitos o estén acogidos al régimen de renta presunta. Además, hay que recalcar que este beneficio puede ser usado solo hasta el 30 de abril próximo.

Es por eso que el Tesorero Regional(s), Francisco Moreno, pidió que los deudores se informen de su situación y que puedan acceder a este beneficio único. “De esta forma nunca se había otorgado y por lo tanto busca que las personas puedan solucionar su deuda al contado o con una solución a largo plazo”, indicó. “Las alternativas existen para este grupo focalizado de personas y las que tienen que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas y quienes se han visto afectadas en algún minuto, principalmente desde la pandemia. Es una solución muy buena para la solución definitiva de deudas antiguas que están desde antes de junio de 2022 y que por alguna razón no pudieron cumplir en su momento”.

Agregó que las mipymes son un segmento alto en la Tesorería, pero no las que poseen los montos mayores de deuda. Los beneficiarios potenciales van sobre los 15 mil en la Región de O’Higgins y esperan que muchos de ellos puedan acceder a este convenio. “A nivel regional se han celebrado 714 convenios de pago a la fecha y van ya $1.794 millones de recaudación desde iniciada la ley en diciembre de 2022”, especificó Moreno.

BENEFICIOS Y CONDICIONES

A estas empresas se les da la facilidad de optar hasta 48 cuotas (hasta 24 es lo habitual) y la condonación del 100% de los intereses y multas, “siendo esto lo más atractivo para poder saldar estas deudas con arrastre. Esto aplica solo para deudas que hayan vencido hasta junio del 2022”, reiteró el tesorero regional.

“Tenemos un monto que es el impuesto que se debe cancelar en el momento adecuado y correcto. Cuando no se paga a tiempo se generan intereses y multas y estas van elevándose. Entonces, las personas que por algún motivo no pudieron cumplir con esta obligación tributaria, esta es la forma de poder saldar estas de una forma más cómoda que son las 48 cuotas máximo y menos onerosa como es la condonación de la totalidad de los intereses y multas”, añadió Francisco Moreno. Explicó en este aspecto que estas nuevas cuotas no generan intereses o multas que por ley es el 1.5% mensual. “La acumulación de estos es lo que más complica a los contribuyentes que por la situación económica puedan haber suspendido sus obligaciones tributarias”, opinó.

El representante regional de esta institución, complementó que el acceso a estos convenios también se puede realizar en forma online en el sitio web de la Tesorería (www.tgr.cl) con la clave única o clave tributaria donde pueden acceder a su información tal como si lo hicieran en forma presencial. “La gran mayoría de nuestros trámites pueden hacerse vía internet con una respuesta rápida y oportuna. Nuestro sitio web es bastante amigable y pueden también hacerse todas las consultas necesarias”, explicó el facultativo.