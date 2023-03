Hoy se define como “una rancagüina más”, pero la antofagastina Pabla Vega confiesa que antes de llegar a la División El Teniente, hace 14 años, no sabía nada de la capital de la región de O’Higgins. “Tuve un compañero en la universidad que era de acá y le decían ‘el Rancagua’, era lo único que conocía de la ciudad”, comenta riendo.

En su natal Antofagasta conoció el negocio minero y se desempeñó como jefa de Operaciones en distintas empresas, pero cuando vio una convocatoria para entrar a Codelco, no lo pensó dos veces.

¿Cómo llegaste a la División?

Postulé por internet. Había una opción donde aparecían las Divisiones y postulé a todas, pensando que me podían llamar de Chuquicamata o El Salvador, porque yo soy del norte. Pero me llamaron de El Teniente, que aunque no la conocía, era una gran oportunidad para entrar a Codelco, una empresa importante a nivel nacional, así que tomé mis cosas y me vine, sin conocer a nadie.

¿De qué se trata tu trabajo?

Me desempeño como analista especialista en la Planta de Reactivos. Me encargo de los insumos para los procesos de flotación, pagos y gestión con proveedores, organizo la gestión y pago de los tiempos de los operadores, que estén los elementos de protección personal, repuestos, bombas, todos los temas administrativos de insumos y asociados a la Planta.

Cuando recién ingresé a El Teniente estuve en otras áreas. Llegué como jefa de turno a la Planta de Hidrometalurgia, allí estuve varios años , luego en la Planta de Molibdeno y en un proyecto en interior mina también. Hasta que me tomé mi posnatal, fui mamá y volví a este cargo de analista especialista.

¿Cómo calificas estos catorce años en El Teniente?

De crecimiento profesional y personal. Hace catorce años, para una mujer llegar acá era diferente. En ese tiempo había cerca de un 3% de dotación femenina, las instalaciones no estaban adaptadas para las mujeres, como baños. Fue un desafío, pero estoy muy agradecida de toda la gente que he conocido y lo que he vivido.

¿Qué significa para ti ser una mujer en la industria minera?

Me siento orgullosa y también me interesa apoyar a las nuevas mujeres que van llegando, porque sé que es difícil el camino cuando recién empezamos en este ámbito, porque a los hombres aún les cuesta adaptarse. Me gusta traspasar mi experiencia, que les sirva de algo y ser un apoyo para ellas.

Codelco El Teniente aporta todos los excedentes del cobre al Estado de Chile ¿Tiene algo especial para ti trabajar en esta empresa?

Sí, es un valor agregado del trabajo que hacemos, porque nuestro esfuerzo va para algo específico, se ve reflejado, uno sabe que aportamos para la construcción de escuelas, caminos, de cosas que son visibles y eso hace que realizar nuestro trabajo sea diferente.