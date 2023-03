El DT de O’Higgins, comentó luego del 2-2 que su equipo está falto de confianza, que tienen miedo a fallar y que eso queda expresado en el campo de juego.

El punto conseguido, otra vez, a última hora, da cuenta de que a O’Higgins le está costando mucho durante los 90 minutos y que con lo justo logra arreglar la carga justo antes de que se caiga.

El tercer empate consecutivo, no dejó buenas sensaciones en el DT Pablo de Muner. El estratega, luego del juego, apuntó que “nos complicamos solos, esa es la realidad”. Y claro, si el “Capo” ya se ganó el mote de ser “un equipo de reacción”, apelativo que sin duda pasa a ser relevante en los últimos lances disputados.

En la planificación del juego, apuntó el estratega, “teníamos claro que Marcelo Díaz no podía recibir la pelota en libertad para poder filtrar como lo hizo en el primer gol”, y que “muchos errores individuales que los terminas pagando con goles”.

Ahora bien, reconoció que “en el segundo tiempo al equipo le costó muchísimo, creo que las expulsiones nos dieron vida, logramos empatarlo y así y todo tuvimos algunos minutos como para poder generar algo más”.

En síntesis, agregó De Muner, “está claro que necesitamos mejorar y el responsable de eso soy yo”.

LEJOS DEL NIVEL

El O’Higgins de las primeras fechas deslumbró por su fútbol, por su capacidad para anular al rival. Luego desapareció.

Al respecto, el director técnico indicó que “a lo que yo quiero, estamos lejos. Me preocupa jugar como, por momentos, lo hicimos hoy. No es el equipo que me gusta ver, incluso con dos jugadores de más no pudimos manejar la pelota con criterio”.

Es por eso que, dijo, “hay que enfocarse en que los jugadores retomen la confianza, que no tengan miedo a fallar, se nota mucho desde afuera como que están todos preocupados si llegan a fallar. Me parece que hay que ser valiente en cuanto a eso y volver a nuestro nivel”.

Finalmente, el DT, expresó que “hay que trabajar, el responsable de que el equipo no tenga esa fluidez de las primeras fechas soy yo, y hay que tomar decisiones en cuanto a jugadores que están bajos en su nivel y que les cuesta agarrar confianza”.

“Está claro qué es lo que podemos hacer, hoy tiene que ver con un tema de confianza y con un tema de convencimiento, mental”, dijo De Muner.

“Estamos lejos de nuestra mejor versión, pero la podemos volver a encontrar. Necesitamos un triunfo, el equipo está ansioso por eso y nos juega en contra”, apuntó el DT.

Décimos en la tabla

Del buen arranque de torneo, queda poco. O’Higgins, con el paso de los partidos, ha mostrado algunas falencias que ya se repiten constantemente desde temporadas anteriores: falta de gol y confianza.

Con solo 9 puntos de 21 posibles, la escuadra rancagüina se mantiene más cerca de la parte baja de la tabla que de la alta, pese a la irregularidad que muestra el torneo.

El sábado, a las 18 horas, el “Capo” recibirá a Coquimbo Unido, cuadro que está encumbrado con 13 unidades y que este año ha rendido adecuadamente. Duro desafío será.