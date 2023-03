La Municipalidad de Rancagua continúa trabajando por una ciudad más limpia y ordenada. Por ello, los equipos municipales de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) se encuentran realizando operativos en el centro de la ciudad con el fin de informar a los locatarios y dueños de negocios los días en que pasa el camión recolector de residuos y desde qué hora pueden disponer de sus residuos en las calles.

De esta forma, se busca evitar que la basura de carnicerías, botillerías, locales de comida y otros negocios esté en las calles del centro de la ciudad en horarios que no correspondan.

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, señala que “entre todas y todos debemos cuidar nuestra ciudad. Por ello es importante que los dueños de locales comerciales del centro respeten la ordenanza de gestión ambiental y cumplan con los horarios establecidos para sacar la basura a la calle”.

“Funcionarios del municipio han realizado notificaciones a establecimientos comerciales, especialmente a las carnicerías que sacaban sus desechos orgánicos en horas de la tarde, con altas temperaturas y malos olores, dando un aspecto sucio a la ciudad. Si bien gran parte del comercio responde correctamente, quienes no cumplen con la normativa han sido notificados”.

Los horario establecidos para la recolección de la basura en el centro de la ciudad es de lunes a sábado, a partir de las 21:00 horas; mientras que la disposición de residuos en la vía pública, es a contar de las 19:00 horas.

Este trabajo en terreno ya está teniendo buenos resultados. Debido a que los locatarios están cumpliendo con los horarios para sacar la basura de sus locales, se ha podido observar un centro más limpio y ordenado.

En caso contrario, aquellos dueños de negocios que no han cumplido con la ordenanza de gestión ambiental serán notificados por los equipos de la Municipalidad.

Este trabajo es parte de una estrategia integral de la Municipalidad de Rancagua, para tener una ciudad limpia y ordenada, donde destaca la limpieza nocturna del centro de la ciudad, la recolección de residuos en las calles donde se instalan las ferias libres, y el levantamiento de más de 35 rucos y de 100 carpas en distintos puntos de la comuna.