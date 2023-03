Desde el gremio enfatizaron que el Gobierno no ha respondido al petitorio de demandas presentadas que buscan mejorar el bienestar laboral. Algunas de ellas son el incentivo al retiro, bono trato-usuario, fijación de metas sanitarias para el año 2023, posibilidad de realizar pasantías internacionales, entre otras.

Fotos Marco Lara

Este miércoles inició el paro nacional de la atención primaria de salud, convocada por la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (CONFUSAM), quienes acusan al Gobierno por “incumplimiento” en materias laborales indicaron dirigentes de la salud, algunas de las cuales afectan la remuneración de miles de trabajadores sanitarios.

Y es que el gremio enfatiza que el Gobierno no ha respondido al petitorio de demandas presentadas que buscan mejorar el bienestar laboral. Algunas de ellas son el incentivo al retiro, bono trato-usuario, fijación de metas sanitarias para el año 2023, posibilidad de realizar pasantías internacionales, entre otras.

Así lo indicó la Vicepresidenta de Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Primaria (AFUSAP) Rancagua, Paola Contreras “Tenemos varios puntos y uno de los más importantes es por el incentivo al retiro de nuestros compañeros donde hay aproximadamente 1.700 personas que deberían optar a este incentivo; pero por que no alcanzan los cupos a nivel ministerial, no se han podido ir. Esta Ley de Retiro que dura hasta el 2024 tenía cierta cantidad de cupos que ya se coparon, entonces la gente que se va a jubilar de aquí a esa fecha ya no tendría cupos para irse y no tenemos nueva ley de incentivo al retiro, quedamos en el aire”, indicó la dirigente.

El segundo punto – agregó Contreras- “se refiere al Bono de Trato del Usuario donde hay una inequidad a nivel central con APS (Atención Primaria de Salud). El otro punto, es el pago del bono de Metas Sanitarias que por una mal redacción de la ley hay problemas en que nuestros funcionarios van a recibir menos dineros”.

Según indicaron los dirigentes del gremio, pese a las reuniones que han tenido con el Minsal, no han recibido respuestas satisfactorias. Ante esto, afirmaron que es importante que el Gobierno entienda que esta situación no puede seguir.

Este paro de la Confusam se extiende por 48 horas; es decir, hasta este jueves 16 de marzo, por lo que en estas dos jornadas se estará dando respuestas a consultas por medio de turnos éticos “Todos nuestros establecimientos están abiertos, todos estamos funcionando con turnos éticos, esto quiere decir urgencias dentales, urgencias en general, toma de muestras, todos estamos funcionando, la idea es interrumpir lo menos posible la atención de los usuarios, pero hacer notar el descontento que tenemos con estas soluciones que deberían habernos dado hace ya un par de meses y aun no tenemos respuestas”, finalizó Contreras.

GOBIERNO CRITICÓ EL PARO

A través del Ministerio de Salud, el Gobierno criticó el paro que convocó Confusam como una “Movilización injustificada” según el Ministerio de Salud.

Y es que el Gobierno aseguró que desde el año pasado el Minsal ha trabajado “en conjunto y de manera permanente y continua para dar respuesta al petitorio de demandas presentadas por el gremio al Gobierno”.

Agregando que “Fruto de ese esfuerzo colaborativo se logró el aumento del per cápita sobre los 10 mil pesos, un reajuste de un 12% en el salario de los funcionarios públicos”, agregaron. Además hicieron hincapié en la promulgación de la ley que permite dar por cumplidas las metas asociadas a la asignación anual de trato al usuario quedando en tramo 1.

El Minsal agregó que durante este año, continuará con “la formulación presupuestaria 2024, incluirá la expansión de los recursos asociados a la Ley 20.645 de trato al usuario, abordará la brecha de cupos y el cálculo de monto de la Ley de Incentivo al retiro en la Mesa del Sector Público”.

A raíz de la ley promulgada, desde el Ministerio de Salud, hicieron un llamado a “deponer el paro por las graves consecuencias que ello representa para los usuarios y usuarias del sistema de salud”.

Así mismo solicitaron a los profesionales de la salud “mantener el diálogo para continuar avanzando en el cumplimiento de los objetivos propuestos”.

Desde el Ejecutivo precisaron también que el Minsal “velará siempre por mantener la continuidad de la atención en el Sistema Público de Salud”.

A esto CONFUSAM llamó a sus asociados a “sostener nuestra movilización, a mantener nuestro espíritu de lucha en alto, pues la razón está de nuestro lado y CONFUSAM posee la fuerza y la capacidad para hacer las transformaciones históricas que la salud publica necesita”, finalizaron.