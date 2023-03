En el día de hoy las autoridades de la Corporación Municipal de Rancagua entre ellas el secretario general Eduardo Peñaloza, el Director de la División de Educación, Sergio Fuentes y el jefe del Departamento Jurídico, Ricardo Tudela, junto a la Seremi de Salud, Carolina Torres, el encargado del departamento de Acción Sanitaria y la directora del Liceo Oscar Castro, recorrieron e inspeccionaron las instalaciones de distribución de aguas que se vieron afectadas en el día de ayer en dependencias del Establecimiento.

El Director de la División de Educación de la CORMUN Sergio Fuentes entregó información con respecto a las medidas y protocolos institucionales realizados luego de la suspensión de clases en el establecimiento en los días de ayer y hoy comentando “Se

está realizando la investigación correspondiente para descubrir de qué forma llegan a las aguas que nutren el liceo los químicos encontrados, se tomaran medidas para indagar sobre las responsabilidades de lo sucedido, ya que claramente hubo manipulación.

Estamos en estos momentos preparando las instalaciones junto con la dirección del Liceo para poder iniciar las clases el día lunes 20”. Por otra parte, agregó que “Hemos seguido todos los protocolos que corresponden a una situación tan grave como esta y estamos al

pendiente de asegurar la integridad y salud de toda la comunidad educativa”.

El jefe del departamento Jurídico de CORMUN Ricardo Tudela, explicó las acciones legales que tomará la Corporación Municipal por lo que expresó “En virtud de los hechos sucedidos ayer y hoy por la suspensión de clases en el Liceo Oscar Castro, nuestra área jurídica está recabando toda la información para presentar una denuncia al ministerio público. Obviamente nos haremos parte de la querella que será presentada, porque esto puede revestir delito penal como el atentado”.

Durante la noche de ayer el grupo HAZMAT de bomberos llegó al Liceo Oscar Castro para evaluar y entregar un informe correspondiente a la contaminación de las aguas, haciéndose parte hoy la Seremi de Salud junto a su departamento de Acción de Sanitaria quienes harán las mediciones correspondientes para asegurar la calidad del agua, la seremi de Salud Carolina Torres indicó “Queremos resguardar la salud de toda la población tanto de los niños como de los trabajadores del establecimiento, por lo que se realizó la visita con acción sanitaria, para realizar la toma de muestras y dar tranquilidad a la comunidad educativa, aun cuando el liceo y la Corporación han tomado todas las

medidas correspondientes”. Dentro de la acción que se realizarán por parte de Salud, la Seremi aclaró que “Se hará un bypass de la red para poder lavar todas las líneas de agua y de ese modo garantizar que se puedan retomar las actividades escolares el día lunes, nosotros vendremos a verificar durante el fin de semana que esto esté en las condiciones óptimas”.

La directora del establecimiento Marcela Droguett afirmó que no hay información de alumnos o funcionarios con problemas de salud, por lo que también desde la Corporación Municipal se han monitoreado los Centros de Atención de Salud Primaria y el Hospital por consultas de urgencia por alguna afectación a la salud de los niños o los trabajadores “esto no se ha observado, pero vamos a seguir coordinados con la red de salud para garantizar que esto se mantenga y así y que se puedan retomar la actividades con la certeza que están las medidas seguridad para retomar de manera segura el día lunes” indicó Carolina Torres.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la CORMUN, la Municipalidad de Rancagua y del Liceo Oscar Castro, para no generar situaciones que no corresponden a la realidad, indicando

que a través de estas se estarán dando a conocer la información con respecto a la apertura del Liceo.