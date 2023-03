Este sábado, en San Fernando, Deportes Rengo y General Velásquez chocarán por primera en el profesionalismo.

Desde hace un par de temporadas que no se enfrentaban, pues no estaban en la misma división, pero este sábado, se jugarán mucho en la cancha del estadio Jorge Silva Valenzuela de San Fernando. A contar de las 18.30 horas, un urgido Deporte Rengo recibirá al invicto General Velásquez.

El conjunto Oro y Cielo acumula tres derrotas consecutivas pagando el noviciado en la tercera categoría del fútbol chileno y por eso este partido es clave no solo para conseguir sus primeros puntos, sino que también para afirmar en su puesto al DT Matías Garrido.

En la otra vereda, el cuadro verde llega bien, encendido en la tabla luego de vencer a San Antonio Unido y además invicto, pues no sabe de derrotas en este 2023.

De ahí que se espera mucho público de ambos elencos, más cuando ya está planificado el amplio operativo de seguridad, entregando la tribuna andes para la barra visitante y el resto de las localidades para el cuadro renguino. El aforo solicitado es de 2.500 espectadores.

Cabe indicar que, por la cuarta fecha del torneo, se jugarán también los cruces entre: San Antonio vs Lautaro de Buin; Fernández Vial vs Provincial Osorno, Deportes Linares vs Deportes Valdivia; Deportes Concepción vs Trasandino; Melipilla vs Limache, e; Iberia vs Real San Joaquín.